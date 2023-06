Adipurush Box Office: ‘आदिपुरुष’ ने 6 दिन में भारत में कमाए 250 करोड़, जानिए वर्ल्डवाइड कितना किया कलेक्शन? विवादों की वजह से बदले गए थे डायलॉग्स

Adipurush Box Office Collection Day 6: प्रभास की फिल्म ‘आदिपुरुष’ के विवादित डायलॉग्स को बदल दिए गए हैं। वहीं, फिल्म ने भी 6 दिन में इंडिया के बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। इसने 250 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है।

'आदिपुरुष' ने छह दिन में कमाए इतने करोड़। (Photo-Prabhas Instagram)

