Adipurush Box Office Collection Day 11: खाली पड़े थिएटर, ‘आदिपुरुष’ को देखने नहीं जा रहे दर्शक, 11वें दिन फिल्म ने कमाये केवल 2 करोड़

Adipurush Box Office Collection Day 11: फिल्म ने इन 11 दिनों में कुल 277.75 करोड़ का कलेक्शन किया है।

'आदिपुरुष' ने 11 दिन में कमाए इतने करोड़। (Photo-Prabhas)

