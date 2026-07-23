अभिनेता आदिल हुसैन ‘इंग्लिश-विंग्लिश’, ‘एनिमल’ और ‘लाइफ ऑफ पाई’ जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। अब हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और एक बार फिर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म ‘एनिमल’ और ‘कबीर सिंह’ पर तंज कसा है। बता दें कि अभिनेता ने ‘कबीर सिंह’ में कॉलेज डीन का किरदार निभाया था। हालांकि, बाद में उन्होंने इसका हिस्सा बनने पर अफसोस जाहिर किया।

आदिल ने यह भी कहा कि अगर उन्हें 200 करोड़ रुपये भी दिए जाएं, तब भी वह वांगा की ‘एनिमल’ जैसी फिल्म में काम नहीं करेंगे। अब अभिनेता ने स्क्रीन को दिए एक इंटरव्यू में अपने काम, फीस और इन फिल्मों को लेकर बात की है। आदिल ने कहा कि वह खुद को बेहद खुशकिस्मत मानते हैं, क्योंकि उन्हें कभी काम की कमी नहीं रही।

यह भी पढ़ें: Jana Nayagan Movie Review LIVE: लीक, रिलीज में देरी और सेंसरशिप में उलझने के बाद आखिरकार सिनेमाघरों में आई ‘जन नायकन’, जानें कैसी है विजय की फिल्म

अलग-अलग भाषाओं, देशों और प्लेटफॉर्म्स से लगातार ऑफर मिलने की वजह से वह आर्थिक रूप से इतने सुरक्षित हैं कि सिर्फ ज्यादा पैसे के लिए ऐसी फिल्मों में काम करने की जरूरत महसूस नहीं करते जो उनके नैतिक विचारों से मेल नहीं खाती, जैसे कि ‘एनिमल’।

मैं सबसे भाग्यशाली एक्टर्स में हूं: आदिल

आदिल ने कहा, “मैं उन सबसे भाग्यशाली एक्टर्स में हूं जिन्हें देश और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से काम के ऑफर मिले हैं। मेनस्ट्रीम सिनेमा से भी ऑफर आए हैं। मैं ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ का हिस्सा हूं, जो नेटफ्लिक्स इंडिया के सबसे महंगे शोज में से एक है। इसके लिए मुझे अच्छी फीस मिली। ‘मुसाफिर कैफे’ के लिए भी मुझे बहुत अच्छी रकम मिली।”

इस महीने आएंगे आदिल के तीन प्रोजेक्ट

इस महीने आदिल की तीन प्रोजेक्ट रिलीज हो रही हैं। सबसे पहले वह पद्मकुमार नरसिम्हामूर्ति की इंडी फिल्म ‘मैक्स, मिन एंड मौजकी’ में नजर आएंगे, जो 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आदिल पहले भी कह चुके हैं कि वह मेनस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स से मिलने वाली अच्छी कमाई का इस्तेमाल इंडी फिल्मों में काम करने के लिए करते हैं।

इसी के साथ विक्रांत मैसी की रोमांटिक सीरीज ‘मुसफिर कैफे’ भी 24 जुलाई को रिलीज होगी। इसके बाद वह ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ में एयर मार्शल विनोद पटनै का किरदार निभाएंगे। कारगिल युद्ध पर आधारित यह सीरीज 7 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर आएगी।

फीस को लेकर क्या बोले आदिल

आदिल ने आगे कहा, “जब मैं कहता हूं कि मुझे अच्छी फीस मिली, तो हो सकता है दूसरे लोगों की तुलना में वह कम हो। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी इस तरह बनाई है कि मैं आराम से अपना खर्च चला सकूं, इससे मैं बहुत खुश हूं।”

‘कबीर सिंह’ और ‘एनिमल’ पर कही थी ये बात

कुछ साल पहले AP Podcast में आदिल ने कहा था कि ‘कबीर सिंह’ उनकी एकमात्र ऐसी फिल्म है, जिसे उन्होंने बिना स्क्रिप्ट पढ़े साइन किया था। उनका मानना है कि फिल्म महिलाओं के प्रति गलत सोच दिखाती है और हिंसा को बढ़ावा देती है। उन्होंने बताया कि फिल्म देखते समय वह 20 मिनट बाद ही थिएटर से बाहर निकल गए थे और उन्हें यह सोचकर शर्म महसूस होती है कि अगर उनकी पत्नी यह फिल्म देखेंगी तो क्या सोचेंगी। आदिल ने यह भी कहा था कि अगर उन्हें 100 करोड़ से 200 करोड़ रुपये तक भी ऑफर किए जाएं, तब भी वह ‘एनिमल’ जैसी फिल्म नहीं करेंगे।

यह भी पढ़ें: ‘मुंह में हड्डी हो तो कुत्ता भौंकता नहीं’, छात्रों के समर्थन में न बोलने पर नसीरुद्दीन शाह ने बॉलीवुड सितारों पर कसा तंज, कहा- तब बोलेंगे जब उनका जमीर…