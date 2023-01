Salman Khan के फोन के बाद Adil Durrani ने कबूल किया Rakhi Sawant संग निकाह? वायरल वीडियो में दोनों ने किया दावा

Rakhi Sawant Marriage: आदिल दुर्रानी ने बताया कि सलमान खान ने उनसे फोन पर बात की और उन्हें समझाया है।

सलमान खान ने आदिल दुर्रानी से की थी फोन पर बात/Salman Khan and Rakhi sawant-adil durrani (फाइल फोटो)

