बॉलीवुड अभिनेता अध्ययन सुमन का ब्रेकअप हो गया है। वो पिछले 2 सालों से अभिनेत्री मायरा मिश्रा को डेट कर रहे थे लेकिन अब दोनों ने इस रिश्ते के ख़त्म हो जाने की पुष्टि की है। मायरा ने कहा है कि अध्ययन सुमन बिलकुल बदल गए हैं और दोनों के बीच कई महीनों से बात नहीं हुई है। अध्ययन सुमन ने मायरा के इन बातों का ट्विटर पर जवाब दिया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि मेरी परवरिश मुझे पब्लिक में अपने रिश्ते को उजागर करने की इजाजत नहीं देती। अध्ययन सुमन ने दो ट्वीट्स कर मायरा मिश्रा के आरोपों पर अपनी बात रखी है।

उन्होंने लिखा, ‘मैं इस स्थिति के बारे में कहना चाहूंगा कि सभी महिलाओं के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है, चाहे वो मेरी मां हो, बहन हो, क्लोज फ्रेंड हो या कोई खास जिसके साथ मेरी खूबसूरत यादें जुड़ी हुईं हैं।’ अध्ययन ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, ‘मेरी परवरिश मुझे पब्लिक में अपने रिश्ते उजागर करने की अनुमति नहीं देती। मैं अपनी पिछली गलतियों से सीखना चाहता हूं और इस स्टेज पर किसी से कुछ नहीं कहना चाहता हूं।’

अध्ययन सुमन ने अपने ट्वीट में आगे कहा कि उनका पूरा फोकस अपने काम पर है और वो अपने नए गाने की रिलीज पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि उनकी प्राइवेसी का सम्मान किया जाए।

Hello, All I would like to say at this stage is that I have great respect for all women, right from my mother to sister to close friends and even more so for the ones that I have shared fond memories with. pic.twitter.com/wClJB5qqMA

My upbringing does not allow me to wash dirty linen in public and I want to learn from my past mistakes and not say anything to anyone at this stage. My focus is my work which is in the public domain and I look forward to releasing my new song very soon. Respect my privacy pls pic.twitter.com/niLvdf469F

— adhyayan summan (@AdhyayanSsuman) March 11, 2021