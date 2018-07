फिल्म कमांडो 2 में विद्युत जामवाल के साथ नज़र आईं एक्ट्रेस अदा शर्मा ने ट्रेंड में चल रहा Kiki चैलेंज लिया और वे एक अप्सरा के अवतार में गाड़ी के सामने डांस करती हुई नज़र आईं हैं। उन्होंने अपना ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। 26 साल की अदा शर्मा इस वीडियो में तीन डॉन्स फॉर्म्स करती हुई नज़र आ रही थी। उन्होंने भरतनाट्यम, हिप हॉप और कत्थक जैसी विधाओं का इस्तेमाल करते हुए इस चैलेंज को पूरा किया।

I couldn’t resist doing the #kikichallenge @Drake so I sneaked out of my shoot in my athleisure look from the 50’s n did it

Ok bye ! I hope no one noticed I was missing from shoot

.

.#inmyfeelingschallenge #drake #inmyfeelings #kiki #kikidoyouloveme #kiki #kikinda pic.twitter.com/8PtH77s33M

— Adah Sharma (@adah_sharma) July 28, 2018