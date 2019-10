View this post on Instagram

होकर सिंह पर सवार माता आई है था हमें इंतज़ार वो घड़ी आई है कोई गम ना आये मेरी जिंदगी में खुशियाँ नसीब हो आपकी जिन्दगी में दुर्गा अष्टमी की बधाई . Happy Durga Ashtami to all my instafam 😇❤️🧿 #durgaashtami #celebration #kanchikapuja #spiritual #blessings #seva #annualritual