शाहिद अफरीदी के साथ नाम जोड़ने वालों पर बरसीं बॉलीवुड एक्ट्रेस ज़रीन खान, ‘अफेयर’ को बताया शर्मनाक

क्रिकेट और बॉलीवुड का नाता तो बहुत पुराना है। अक्सर हम बॉलीवुड हसीनाओं के और क्रिकेटर्स के अफेयर के किस्से सुनते रहते हैं। ऐसे ही एक किस्से पर बॉलीवुड एक्ट्रेस ज़रीन खान का गुस्सा फूट पड़ा है। ज़रीन ने सोशल मीडिया पर अपना आक्रोश जाहिर किया है। दरअसल पिछले काफी समय से जरीन खान का नाम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके शाहिद अफरीदी के साथ जोड़कर मीडिया और सोशल मीडिया में गॉसिप की जा रही थी। जरीन खान ने इसी गॉसिप पर हमला बोला है। जरीन खान ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं सोशल मीडिया में कई पोस्ट ऐसे देख रही हूं जिसमें शाहिद अफरीदी के साथ मेरा नाम जोड़ा जा रहा है। आपको बता दूं कि वह पूरी तरह से फैमिली मैन हैं और बेहद सज्जन इंसान हैं। मैं लोगों से दर्ख्वास्त करना चाहूंगि इस तरह के पोस्ट पर ना तो ध्यान दें और ना ही इस तरह की बातों को तवज्जों दे। इस तरह के पोस्ट करने वाले को जरीन खान ने शर्म करने की सलाह भी दी है।

Came across a senseless post thts doin rounds on social media abt @SAfridiOfficial n me.

He is a complete family man and a true gentleman.

I wud request ppl not to pay heed to fake news and encourage such stupidity. #Shame #CheckFacts #GetALife

— Zareen Khan (@zareen_khan) December 22, 2017