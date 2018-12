सलमान खान स्टारर फिल्म ‘वीर’ की एक्ट्रेस एक्ट्रेस जरीन खान एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। जरीन ने अपनी एक्स मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एक्ट्रेस जरीन का कहना है कि उनकी एक्स मैनेजर ने उन्हें गंदे मैसेज किए। साथ ही जरीन ने एक्स मैनेजर पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक्स मैनेजर ने उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी। एएनआई के ट्वीट के मुताबिक, ‘जरीन खान ने अपने पूर्व मैनेजर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

जरीन की पूर्व मैनेजर अंजलि पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने एक्ट्रेस के साथ बदसलूकी की है। साथ ही जरीन को धमकियां भी दी गई हैं। जरीन को फोन पर गंदे मैसेज भी भेजे गए। ऐसे में जरीन ने एक्स मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।’ फिलहाल मामले में अभी छानबीन की जा रही है।

Mumbai: Actress Zareen Khan has filed a case against her former manager Anjali who allegedly misbehaved with her, threatened her and sent objectionable messages on her mobile phone after the actress terminated her services. FIR registered, investigation underway.

— ANI (@ANI) December 7, 2018