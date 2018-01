‘हेट स्टोरी 4’ के पोस्टर में काफी हॉट दिख रही हैं उर्वशी रौतेला, इस दिन आएगा ट्रेलर

बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म ‘हेट स्टोरी 4’ का नया पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म में एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला और करण वाही लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म के नए पोस्टर को रिलीज करते हुए इसके ट्रेलर की रिलीज डेट का खुलासा भी किया गया है। यह ‘हेट स्टोरी’ सीरीज की चौथी फिल्म है। इससे पहले आए फिल्म के तीनों पार्ट बॉक्स ऑफिस पर हिट रहे हैं। फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। दर्शकों द्वारा मिले इस प्यार को देखते हुए ही निर्माताओं ने फिल्म के चौथे पार्ट को लाने का फैसला किया है। इस फिल्म में उर्वशी रौतेला हॉट अवतार में दिखाई देंगी।

फिल्म के पोस्टर को एक्टर करण वाही ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘डेट को मार्क करो, हेट आ रही है। हेट स्टोरी 4 का ट्रेलर 3 दिनों में’। करण द्वारा शेयर किए गए इस पोस्टर में सिर्फ उर्वशी नजर आ रही हैं। उनका चेहरा दिख रहा है जिसपर लाल मार्क दिख रहे हैं। यह मार्क लिपस्टिक के नजर आ रहे हैं। वहीं पोस्टर में उर्वशी का एक्सप्रेशन काफी अलग दिख रहा है। वह इसमें काफी ग्लैमरस नजर आ रही हैं।

Mark the date, HATE is coming. Hate Story 4 trailer in 3 days. #HS4Trailer pic.twitter.com/dcsJIK1ukt

— Karan Wahi (@karan009wahi) January 24, 2018