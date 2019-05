Mimi Chakraborty: मशहूर बांग्ला एक्ट्रेस और तृणमूल कांग्रेस की नवनिर्वाचित सांसद मिमी चक्रवर्ती पिछले दिनों संसद के बाहर जींस-टीशर्ट में अपनी तस्वीर पोस्ट कर ट्रोल हो गईं थीं। मिमी ने अब जाकर ट्रोल करने वालों को करारा जवाब दिया है। मिमी ने ट्रोल करने वालों से कहा-‘जब कोई पुरुष सांसद जींस-टीशर्ट पहनकर पार्लियामेंट जाते हैं तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती है।’ मिमी ने कई सांसदों के नाम भी गिनाए जो जींस और टीशर्ट पहनकर संसद जा चुके हैं। उन्होंने गौतम गंभीर का भी नाम लिया जिन्होंने जींस और टीशर्ट में ही संसद में पहले दिन पहुंचे थे।

मिमी ने इस बाबत स्वाती चतुर्वेदी का एक ट्वीट भी शेयर करते हुए लिखा- ‘नहीं, मैम शायद हम केवल महिलाओं को ही जानते हैं लेकिन गौतम गंभीर बहुत अच्छे लग रहे हैं!’ बता दें कि स्वाती चतुर्वेदी ने गौतम गंभीर की जींस टीशर्ट पहने संसद के बाहर की तस्वीर को ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था- ‘क्या फैशन पुलिस गौतम गंभीर पर भी हमला करेगी। या सिर्फ महिलाओं के साथ ही ऐसा होता है। गौतम गंभीर अच्छे लग रहे हैं।’

