बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वो आए दिन कुछ ना कुछ पोस्ट करके फैंस के बीच बनी रहती हैं। कुछ देर पहले तापसी ने अपने घर के बिजली के बिल की कॉपी ट्विटर पर शेयर कर अपनी परेशानी बताई । तापसी पन्नू ने अडानी इलेक्ट्रिकसिटी को टैग करते हुए लिखा, ‘लॉकडाउन को तीन महीने हो गए हैं और मुझे समझ नही आ रहा कि इन तीन महीनों में मैंने अपने फ्लैट में ऐसा कौन सा नया उपकरण खरीदा और इस्तेमाल किया है। पिछले महीने ही मेरे बिजली बिल में इस तरह की बढ़ोत्तरी हुई है। आप किस तरह के पावर चार्ज हम से ले रहे हैं।’

And this one is for an apartment where no one stays n it’s only visited once in a week for cleaning purpose @Adani_Elec_Mum I am now worried if someone is actually using the apartment without our knowledge and you have helped us uncover the reality pic.twitter.com/GeBQUSJaft

— taapsee pannu (@taapsee) June 28, 2020