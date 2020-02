दिल्ली के गार्गी कॉलेज में 6 फरवरी को शराब पीकर कुछ उपद्रवियों द्वारा छात्राओं के साथ की गई बदसलूकी का मुद्दा संसद से लेकर सोशल मीडिया पर छाया रहा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने जहां लोकसभा में मामले को उठाते हुए सरकार से सवाल किया वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी इसको गंभीरता से लेते हुए कॉलेज प्रशासन और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।

इस बीच एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने मामले में अपनी भड़ास निकाली हैं। स्वरा ने ट्विटर पर छात्राओं के साथ हुए बदसलूकी को लेकर लिखा कि दिल्ली में ये हो क्या रहा है। एक्ट्रेस ने ट्वीट किया- ‘दिल्ली में ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने छात्राओं के साथ हुई घटना को पागलपन और अवसाद करार दिया है’

गौरतलब है कि यह घटना तब कि है जब कॉलेज में फेस्टिवल चल रहा था और उसी दौरान कुछ शराबी कॉलेज का गेट को फांदकर अंदर आ गए और वहां मौजूद छात्राओं के साथ काफी बदतमीजी की। एक टीवी चैनल से बातचीत में छात्राओं ने RAF (Rapid Action Force) पर सवाल उठाए और कहा कि ये कैंपस के पास मौजूद थे लेकिन वे लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे। लड़कियों ने कुछ लड़कों के मास्टरबेट करने की भी बात कही है। लड़कियों ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया जिसके बाद मामला काफी बढ़ गया।

What the hell is going on in #Delhi

Madness & depravity in Gargi College!?!? #Shameful https://t.co/AO2K8rp9gN

