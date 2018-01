संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘पद्मावत’ भारी विरोध और विवाद के बाद 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। इस फिल्म को देखने के बाद जहां हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है। वहीं एक्ट्रेस स्वरा भास्कर फिल्म देखने के बाद भंसाली को ओपन लेटर लिख सुर्खियों में बनी हुई हैं। इस बीच उनके एक बयान को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है, जिसमें स्वरा ने कहा है कि शत्रुओं द्वारा गुलाम बनाए जाने से अच्छा है कि आत्महत्या कर लें। यह बयान स्वरा की तरफ से चलाया जा रहा है जबकि असल में ये स्वरा ने कहा ही नहीं है।

हाल ही में ट्विटर यूजर हेमंत प्रताप सिंह ने स्वरा के नाम एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ‘मैं बस यह कंफर्म करना चाहता हूं कि क्या यह बयान आपने दिया है जो मीडिया में आपके नाम से चल रहा है। मुझे बस इसका उत्तर दें जिससे मैं इसे फैलने से रोक सकूं’। उन्होंने जिस पोस्ट को शेयर किया है उसमें स्वरा भास्कर की तरफ से दिया एक स्टेटमेंट दिख रहा है। इसमें लिखा है कि ‘एक आक्रमणकारी द्वारा गुलाम बनाए जाने से बेहतर आत्महत्या करना है’। इस ट्वीट पर स्वरा ने अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि, ‘यह सरासर झूठ है। कृप्या ऑफीशियल तौर पर माफी पब्लिश करें वरना हम कोर्ट भी चल सकते हैं’।

This is a BLATANT LIE. @ShankhNaad pls publish an official apology or we can take this to court.. https://t.co/yJQe6UpX7l

@ReallySwara Just I want to confirming you that have you to give such type of statement which is viral in social media……..plz tell me to stop rumours pic.twitter.com/YTiyysIUDI

— Hemant Pratap Singh (@KomalHemant1) January 30, 2018