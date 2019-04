जेएनयू के पूर्व छात्रसंघ कन्हैया कुमार के सोपर्ट में शबाना आजमी का ट्वीट करना कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा। ऐसे लोग एक्ट्रेस को गालियां दे रहे हैं और साथ ही गद्दार का तमगा भी दे रहे हैं। ऐसे लोग लिख रहे हैं कि हमें अफसोस है कि तुम्हारे जैसे गद्दारों की फिल्म देखने के लिए हम लोग पैसे खर्च करते थे। दरअसल कन्हैया बिहार की बेगूसराय लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें सीपीआई ने अपना प्रत्याशी बनाया है। कन्हैया पर जेएनयू में देश विराधी नारे लगाने और भारतीय सैनिकों के अपमान के आरोप लग चुके हैं। फिलहास कन्हैया कुमार राजनीति के मैदान में उतर चुके हैं। कुछ लोग उनके सपोर्ट में हैं तो कुछ उनके खिलाफ। कुछ फिल्मी हस्तियां भी कन्हैया के सपोर्ट में उतर चुकी हैं। कुछ दिनों पहले स्वरा भास्कर ने कन्हैया के सोपर्ट में एक ट्वीट किया था और अब शबाना आजमी ने किया है। शबाना आजमी को उनके इसी ट्वीट के चलते सोग भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। शबाना आजमी ने कन्हैया की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा- ‘कन्हैया में उम्मीद नजर आती है। कन्हैया में साफगोई नजर आती है। कन्हैया में सच नजर आता है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। ‘अच्छी लड़ाई’ के लिए लड़ो।’

In @kanhaiyakumar lies https://t.co/BTLD1gJvRP Kanhaiya lies Sanity. In Kanhaiya lies Truth. We are with You. Fight ‘The Good Fight.’ pic.twitter.com/f20Qh7FMpx



शबाना का आजमी का ये ट्वीट देख कुछ लोग उनपर टूट पड़े। लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। कुछ यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा- जिस देश ने इनको सर माथे बिठाया उसी की क़ब्र खोदने वालों के कंधे से कंधा मिलाके एहसान फ़रामोशी की मिसाल पेश करते हैं ऐसे लोग। एक अन्य यूजर ने लिखा- अफसोस ताउम्र रहेगा कि ऐसे देश के गद्दारों की फिल्म पर पैसे खर्च करते थे जो देश के टुकड़े करने वालों के प्रमोशन में लगे हैं। ऐसे ही एक और यूजर ने लिखा- अब खुद तो चाह कर भी कोस नहीं पा रही है, तो देश को कोसने वाले को समर्थन देकर ही अपने दिल को तसल्ली दे रही है। कुछ ने तो शबाना आजमी को इतनी गंदी बातें लिखी हैं जिनका जिक्र हम यहां नहीं कर सकते।

शबाना आजमी से पहले जब स्वरा भास्कर ने कन्हैया का सपोर्ट किया था तो उन्हें भी इसी तरह से ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा था। उनपर भी कुछ लोग उसी तरह से भद्दे कमेंट्स कर रहे थे जैसे शबाना आजमी पर कर रहे हैं।

Yay! #KanhaiyaKumar lands ticket 2 contest #LokSabha2019 Despite being subjected to a hysterical & inaccurate #GodiMedia trial Kanhaiyya has been steadfast in raising important issues that matter 2 democracy & people! V need more like Kanhaiyya in Parliament! #Kanhaiya4Begusarai

— Swara Bhasker (@ReallySwara) March 24, 2019