हॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री सैली फिल्ड ने खुलासा किया है कि उनके सौतेले पिता ने बरसों तक उनका यौन शोषण किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार के दौरान सैली फिल्ड ने कहा कि वो इतने दिनों तक खामोश इसलिए थीं क्योंकि उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि उनमें भी आवाज उठाने की हिम्मत है। सैली फिल्ड ने बतलाया कि उनके सौतेले पिता ने 14 साल की उम्र तक उनका यौन शोषण किया। 71 साल की इस अभिनेत्री ने यह भी बतलाया है कि 17 साल की उम्र में वो प्रेग्नेंट हो गई थीं लेकिन उनके पिता ने गुपचुप तरीके से उनका अबॉर्शन करा दिया। इस अभिनेत्री ने कहा है कि उनकी मां मारगेरेट का निधन कैंसर की वजह से हुआ था।

सैली फिल्ड ने ‘In Pieces’ में अपनी जीवनी के बारे में लिखा है। ‘In Pieces’ की रिलीज के मौके पर उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स से खास बातचीत की है। सैली ने बतलाया है कि उनके सौतेले पिता का नाम जैको था। जैको अक्सर सैली को अपने घर में अकेला पाकर उन्हें अपने बेडरूम में बुलाते थे। सैली ने लिखा कि है कि उन्होंने अपनी मां को बतलाया कि उनके साथ ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ। सैली ने बतलाया है कि उनकी मां ने जैको से सन् 1951 में तलाक ले लिया। इसके बाद उन्होंने साल 1952 में स्टंटमैन और एक्टर जॉक माहनी से शादी रचा ली। इसके बाद सन् 1968 में उनका जॉक माहनी से भी तलाक हो गया और 1989 में उनकी मां का निधन हो गया।

अभिनेत्री ने अपनी जीवनी ‘In Pieces’ में लिखा है की जब छोटी सी उम्र में उनका यौन शोषण हुआ तो उन्हें दिमागी तौर पर काफी आघात पहुंचा था। 17 साल की उम्र में वो गर्भवती हो गईं और फिर चुपचाप तिजुआना में उनका अबॉर्शन करा दिया गया। अभिनेत्री ने स्टीवन क्रेग से शादी की थी। यह रिश्ता 1968 से लेकर साल 1975 तक रहा। इस दौरान उनके दो बच्चे पीटर और एली भी हुए। साल 1975 में क्रेग और सैली का तलाक हो गया। सैली ने 1984 में एलैन ग्रेसमैन से दूसरी शादी रचा ली। इसके बाद सैली ने वर्ष 1987 में एक और बच्चे को जन्म दिया जिनका नाम सैम है। सैली और ग्रेसमैन के बीच साल 1993 में तलाक हो गया। सैली ने यह भी बतलाया है कि जिंदगी के एक मोड़ पर वो ड्रग्स भी लेने लगी थीं।

यहां आपको बता दें कि अभिनेत्री सैली फिल्ड ने 1979 में ‘नोरमा रे’ में बेहतरीन एक्टिंग के लिए ऑस्कर भी जीता है। इसके अलावा सैली ने दो अकाडेमी अवार्ड, तीन प्राइमटाइम एमी अवार्ड, दो गोल्डेन ग्लोब अवार्ड भी जीता है। सैमी को The Flying Nun, The Girl With Something Extra, जैसी टेलीवीजन शोज में एक्टिंग के लिए जाना जाता है तो वही Stay Hungry, Smokey and the Bandit, Heroes और The End जैसी बेहतरीन फिल्मों में भी उन्होंने अपनी एक्टिंग का जलवा दिखलाया है।

