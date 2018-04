कास्टिंग काउच पर सरोज खान के बयान का समर्थन पर घिरीं रिचा चड्ढा, लोग याद दिलाने लगे पुराने बयान

अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने कास्टिंग काउच पर कोरियोग्राफर सरोज खान के बयान का समर्थन किया है। ऋचा चड्ढा ने कहा कि लोग उनकी बातों को तिल का ताड़ बना रहे हैं। सरोज खान ने कास्टिंग काउच पर एक बेबाक टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह लोगों को रोटी तो देती है। सरोज खान ने कहा कि कास्टिंग काउच न केवल फिल्म जगत में फैला हुआ है बल्कि सभी क्षेत्रों में व्यापत है। उन्होंने कहा कि यह कम से कम रोटी तो देती है बाद में खान ने इस बयान के लिए माफी मांग ली। ऋचा चड्ढा ने कहा, “मैं समझती हूं कि लोग तिल का ताड़ बना रहे हैं, लोगों के बीच एक धारणा बन गई है कि बॉलीवुड में घटिया लोग होते हैं जो घटिया किस्म का काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उनके कहने का मतलब यह था कि ऐसा हर इंडस्ट्री में होता है, सिर्फ बॉलीवुड को निशाना क्यों बनाया जा रहा है।”

I think people are making mountain of molehill. There’s narrative that people in Bollywood are the worst&indulge in malpractices which isn’t the case. She meant to say it takes place in all industries, why is Bollywood being singled out?: Richa Chadda, on Saroj Khan #CastingCouch pic.twitter.com/m2omh0n6tN

ऋचा चड्ढा के इस बयान पर सोशल मीडिया में उनकी आलोचना हो रही है, और लोग उन्हें उनके पुराने बयान याद दिला रहे हैं। एक यूजर ने लिखा क्या ये वही नहीं हैं, जिन्होंने फुकरे फिल्म के सिक्वल के दौरान कहा था कि कोई रहस्यमय शख्स उनसे कास्टिंग काउच के लिए फेवर मांग रहा था। बॉलीवुड में आपका स्वागत है, पीआर स्टंट।” एक यूजर ने कहा, उन्होंने अपने फिल्म प्रमोशन के दौरान कास्टिंग काउच की बात उठाई थी, क्या ये फिल्म की पब्लिसिटी थी।

Wasn’t she the one to level allegations on some mystery man for casting couch when her movie Fukrey’s sequel was coming up? Welcome to Bollywood. PR stunts!

And she was the one who pointed out this casting couch during her film promotion … Oo so it was for the publicity of film Wow great

Not writing anything more, coz the switch in reactions by @RichaChadha has left me speechless. pic.twitter.com/OkyL0f8uTq

ऋचा चड्ढा पर टिप्पणी करते हुए एक शख्स ने कहा कि मैं उनकी प्रतिक्रिया से निशब्द हो गया हूं। एक यूजर ने कहा हम भी कहते आ रहे हैं कि रेप हर देश में होते हैं ऋचा जी आप किसी खास घटना को निशाना क्यों बनाती हैं। एक यूजर ने कहा ये किसी खास घटना पर गुस्सा दिखाने का बेहतरीन उदाहरण है।

This is what we were saying Rapes happen in every Country and in every industry.

Why you singled out on Incidence @RichaChadha Aunty?

But #Bhaandwood made it a issue out of nothing,as they were instructed from Dubai to create fake Outrage.

Why will you make new Playcard.

