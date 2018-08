करुणानिधि के सम्मान में इस एक्ट्रेस ने रोक दी अपनी 50वीं फिल्म की अनाउसमेंट, कभी ऋतिक रोशन की बनी थीं दोस्त

‘कोई मिल गया’ में बाल कलाकार के तौर पर चर्चा बटोरने वाली हंसिका मोटवानी साउथ की फिल्मों में काफी सक्रिय हैं और दक्षिण भारत सिनेमा में वे अपने आपको स्थापित कर चुकी हैं हालांकि वे अब मेनस्ट्रीम फिल्मों से दूर जटिल और दिलचस्प किरदार करना चाहती हैं शायद यही कारण है कि वे अब अपनी फिल्मों को चुनते समय काफी सावधानियां बरत रही हैं। उन्होंने हाल ही में घोषणा की थी कि वे अपनी नई फिल्म के टाइटल की जल्दी ही सोशल मीडिया पर घोषणा करेंगी लेकिन वरिष्ठ राजनेता करूणानिधि की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना इरादा बदल लिया। करूणानिधि के सम्मान में उन्होंने अपनी 50वीं फिल्म के टाइटल को एक बार फिर रीशेड्यूल किया है।

हंसिका ने ट्वीटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ‘हमारे प्रिय नेता करूणानिधि के सम्मान में हम अपनी फिल्म के टाइटल को रिशेड्यूल कर रहे हैं और जल्द ही इस फिल्म का टाइटल और रिलीज़ डेट की घोषणा की जाएगी। आपके धैर्य का शुक्रिया’

As mark of respect to our beloved leader #kalaignar karunanidhi ji . We wil be rescheduling the announcement of the title .date and time will be announced soon . Thank u for your patience #hansika50th

इससे पहले उन्होंने करूणानिधि की मौत पर दुख जताते हुए भी ट्वीटर पर एक पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा था कि ‘मुझे हमारे प्रिय नेता करुणानिधि के निधन की खबर मिली। वे देश के सबसे बड़े लीडरों में से एक थे। मैं उम्मीद करती हूं कि भगवान उनके परिवार और प्रशंसकों को इस खालीपन से उभरने का साहस प्रदान करेंगे।’

With profound grief I have learnt about the loss of our beloved Kalaignar Dr M Karunanidhi one of the best leaders the country has ever witnessed. I hope God gives courage and hope to the family member and fellow Tamilians to cope with this huge loss #RIPKalaignar

— Hansika (@ihansika) 7 August 2018