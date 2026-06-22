एक्ट्रेस और मॉडल प्रणवी तिवारी ने ग्लैमर और मनोरंजन की दुनिया से दूरी बनाकर आध्यात्मिक जीवन को अपनाने का फैसला किया है। कृति सेनन समेत कई नामी सितारों के साथ विज्ञापनों में काम कर चुकीं प्रनवी ने अपने पेशेवर सफर की शुरुआत एयर होस्टेस के रूप में की थी, मगर ये सब छोड़ अब वो वृंदावन बस चुकी हैं।

प्रणवी की मानें तो साल 2025 में वृंदावन की यात्रा के दौरान उन्होंने प्रेमानंद महाराज के प्रवचन सुने, जिनका उनके जीवन पर गहरा असर पड़ा। इस अनुभव के बाद उन्होंने प्रेमानंद महाराज से दीक्षा ली और भक्ति मार्ग पर चलने का संकल्प किया। धीरे-धीरे उनका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता गया और आखिरकार उन्होंने मनोरंजन जगत को अलविदा कह दिया। मई 2026 से वह स्थायी रूप से वृंदावन में रहकर आध्यात्मिक जीवन व्यतीत कर रही हैं।

ऐसे कई लोग हैं जो शोबिज और ग्लैमर की दुनिया छोड़कर भक्ति और आध्यात्मिकता का मार्ग अपना चुके हैं। इस लिस्ट में अब प्रणवी तिवारी का नाम भी शामिल हो गया है।

प्रणवी के पास अच्छा करियर, पैसा और परिवार सब कुछ था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सब कुछ छोड़कर आध्यात्मिक जीवन अपनाने का फैसला किया।

एक पॉडकास्ट में प्रणवी ने अपने आध्यात्मिक सफर के बारे में बताया। उन्होंने कहा, “मैं एयर होस्टेस रह चुकी हूं। मैंने कृति सेनन समेत कई कलाकारों के साथ विज्ञापनों में काम किया है। कुछ विज्ञापनों में मैं मुख्य भूमिका में भी नजर आई। मैं अभिनय के क्षेत्र में पूरी तरह करियर बनाना चाहती थी, लेकिन मेरा मन हमेशा अशांत रहता था।”

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उन्होंने आगे कहा, “मुझे लगता था कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मन की शांति नहीं है।” प्रणवी के अनुसार जब उन्होंने पहली बार प्रेमानंद महाराज के प्रवचन सुने तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके जीवन में कुछ कमी है। प्रणवी ने कहा, “मुझे पता चला कि उनसे दीक्षा लेना आसान नहीं है। मैंने अपने परिवार से बात की और फिर सब कुछ छोड़कर वृंदावन आ गई। पिछले दो वर्षों से मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी जिंदगी में कुछ कमी है।”

उन्होंने आगे कहा, “वृंदावन में मेरी मुलाकात एक भाई से हुई, जिनकी मदद से मैं प्रेमानंद महाराज से मिल पाई और उनसे दीक्षा प्राप्त की। इसके बाद मेरे जीवन की दिशा पूरी तरह बदल गई और मैं आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने लगी।”

शोबिज और ग्लैमर की दुनिया छोड़कर भक्ति और आध्यात्मिकता का मार्ग अपनाने वाले लोगों की सूची में अब प्रणवी तिवारी का नाम भी शामिल हो गया है। कृति सेनन समेत कई बड़े सितारों के साथ विज्ञापनों में काम कर चुकीं प्रणवी ने अभिनय की दुनिया में आने से पहले एयर होस्टेस के रूप में भी काम किया था।

प्रणवी के पास अच्छा करियर, पैसा और परिवार सब कुछ था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सब कुछ छोड़कर आध्यात्मिक जीवन अपनाने का फैसला किया। उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया कि उन्होंने 2025 में पहली बार वृंदावन की यात्रा की थी।

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प्रणवी ने कहा, “मैं एयर होस्टेस रह चुकी हूं। मैंने कृति सेनन समेत कई कलाकारों के साथ विज्ञापनों में काम किया है। कुछ विज्ञापनों में मैं मुख्य भूमिका में भी नजर आई। मैं अभिनय के क्षेत्र में पूरी तरह करियर बनाना चाहती थी, लेकिन मेरा मन हमेशा अशांत रहता था।”

उन्होंने आगे कहा, “मुझे लगता था कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मन की शांति नहीं है।” प्रणवी के अनुसार, फरवरी 2025 में उन्होंने पहली बार प्रेमानंद महाराज के प्रवचन सुनने शुरू किए। उन्होंने बताया, “मुझे पता चला कि उनसे दीक्षा लेना आसान नहीं है। मैंने अपने परिवार से बात की और फिर सब कुछ छोड़कर वृंदावन आ गई। पिछले दो वर्षों से मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी जिंदगी में कुछ कमी है।”

उन्होंने आगे कहा, “वृंदावन में मेरी मुलाकात एक भाई से हुई, जिनकी मदद से मैं प्रेमानंद महाराज से मिल पाई और उनसे दीक्षा प्राप्त की। इसके बाद मेरे जीवन की दिशा पूरी तरह बदल गई और मैं आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने लगी।” करीब एक साल पहले एक्ट्रेस आना जयसिंघानी ने भी खुलासा किया था कि वो ग्लैमर की दुनिया छोड़ कृष्ण भक्ति में लीन हो चुकी हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…