फिल्ममेकर राम गोपला वर्मा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। आए दिन वो अपने ट्वीट्स के जरिए खबरों में बने रहते हैं। ताज़ा मामला उनकी फिल्म ‘पावर स्टार’ से जुड़ा हुआ है। हाल ही में राम गोपाल वर्मा ने बताया कि वो ‘पावर स्‍टार’ टाइटल के साथ एक फिल्‍म बनाने जा रहे हैं। इसमें P K, M S , N B , T S, मुख्य भूमिका में हैं। इतना ही नहीं इसके आगे रामू ने लिखा, उनकी फिल्‍म में एक रूसी ऐक्‍ट्रेस, चार बच्‍चे, 8 भैंस भी हैं। निर्देशक के इस ट्वीट को देख कर अभिनेत्री पूनम कौर उन पर भड़क गईं और उन्होंने रीट्वीट कर हुए रामू पर कुछ गंभीर आरोप लगाए।

Plz include a character named #rgv who calls girls finding out their emotional weakness n instigates them to use abusive language and sends tweets to them to share as if they are doing it n then informs media about it …I respected U when I was a child …feel sad about u now https://t.co/XfiE7JOeLF

