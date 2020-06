View this post on Instagram

#SushantSinghRajput की मौत पर बॉलीवुड के बड़े नाम मगरमछ के आंसू बहा रहे है क्यूँकि उन्हें Being Human होने का ड्रामा करना है। यह दोगले लोग क्या नहीं जानते थे कि Sushant personal और professional levels पर दुखी था ??? यह तो Sushant के दोस्त थे ??? #KaranJohar ने कहा कि वो ख़ुद Sushant के सम्पर्क में नहीं थे १ वर्ष से। मैं पूछना चाहती हूँ ???? क्यू ???? क्यूँ यह lobby सिर्फ़ star children को break देता है चाहे उनमें talent हो या नहीं ??? #payalrohatgi