YES Bank: सोशल मीडिया पर अक्सर बीजेपी का समर्थन करने वाली एक्ट्रेस पायल रोहतगी ट्रोल्स के निशाने पर आ गई हैं। दरअसल, उन्होंने यस बैंक (YES Bank) के मुद्दे पर एक ट्वीट किया था और इस फैसले पर सवाल उठाया था। इसके बाद ट्रोल्स ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया।

पायल रोहतगी ने पहले एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने पीएमओ और गृह मंत्रालय को टैग करते हुए लिखा था, ‘यह ठीक नहीं है…यस बैंक को पहले की तरह चालू करिए। मेरे पापा का भी पैसा फंस गया है। यह उभरती अर्थव्यवस्था का संकेत तो नहीं है’।

हालांकि कुछ देर बाद रोहतगी ने अपना यह ट्वीट डिलीट कर दिया और एक दूसरा ट्वीट किया, जिसमें अपने पिता का पैसा फंसने की बात हटा दी। इसके बाद पायल रोहतगी ट्रोल्स के निशाने पर आ गईं।

तमाम यूजर्स ने रोहतगी के बीजेपी को सपोर्ट वाले उनके पुराने ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए आलोचना करने लगे। कई यूजर्स ने तंज कसते हुए लिखा, ‘अरे देश हित में इतना बलिदान नहीं दे सकती हैं आप?’

Ram Ram ji RBI will do what’s best for Indian Citizens. The 50k withdrawal cap is for a reason to stabilize panic but what’s sad is @YESBANK officials sold a fake investor story to gullible customers & media resold it. But I TRUST the @PMOIndia to sort this conspiracy https://t.co/vRsQhlyGxW

— PAYAL ROHATGI & Team- Bhagwan Ram Bhakts (@Payal_Rohatgi) March 6, 2020