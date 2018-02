लिफ्ट में फंसीं कृति सैनन तो ट्विटर पर मांगी मदद, कहा- हैरान हूं कि 3जी नेटवर्क आ रहा है

बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन अपकमिंग ‘फिल्म पटियाला’ अर्जुन में नजर आने वाली हैं। फिल्म में कृति के साथ पंजाबी एक्टर और सिंगर दिलजीत भी स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। इसी दौरान खबर है कि एक्ट्रेस कृति सेनन लिफ्ट में फंस गई। इस बात की जानकारी खुद कृति ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर दी। कृति के ट्वीट करते ही फैंस कमेंट कर अपनी-अपनी प्रतिकियाएं दे रहे हैं। कृति ने ट्विटर के जरिए जानकारी दी कि वह लिफ्ट में फंस गई हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि 3 जी नेटवर्क आ रहा है। जिसके बाद कृति के ट्वीट पर ट्विटर अकाउंट यूजर्स ने रिप्लाई दिया। कृति की फिल्म पटियाला अर्जुन13 सितंबर को रिली होने जा रही है। कृति अक्सर अपने रिलेशनिशप को लेकर सुर्खियों में रहती हैं।

कृति ने ट्विटर पर लिखा, ”लिफ्ट में फंस गई हूं, लेकिन मेरे मोबाइल फोन का 3 जी नेटर्वक अभी भी काम कर रहा है। क्या यह मुबंई में संभव है?” इसके साथ ही कृति ने जो इमोजी का भी इस्तेमाल किया। कृति के इस ट्वीट का रिप्लाई देते हुए एक यूजर ने लिखा, बड़े बड़े देश में ऐसी छोटी- छोटी बातें होती रहती हैं। जबकि वहीं एक यूजर ने लिखा, काश मैं और आप एक दिन एक ही लिफ्ट में फंस जाएं तो मैं कम से कम अपने दिल की बात कह सकूं।

Stuck in a lift.. surprisingly getting 3G!! Is that even possible in Mumbai??! #TestTweet

I wish i was in that lift with u. Only u and me. So that i can able to say what i always wanted to say you.

