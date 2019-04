Koena Mitra: अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान फिर एक बार सुर्खियों में हैं। समाजवादी नेता ने रामपुर से अपनी प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार जयाप्रदा को लेकर अभद्र टिप्पणी की है। एक जनसभा के दौरान आजम खान ने जयाप्रदा पर हमला बोलते हुए कहा था, ‘रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों जिसको हम ऊंगली पकड़कर रामपुर लाए जिससे दस साल अपना प्रतिनिधित्व कराया उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे मैं सिर्फ 17 दिनों में पहचान गया कि इनके नीचे की अंडरवियर का रंग खाकी है।’ इस बयान के बाद आजम विवादों में घिर गए हैं। आजम के बयान को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल कोएना मित्रा ने ट्वीट किया कि ‘घटियापने का कुछ चेहरा और नाम होता तो वो आजम खान होता।’ हालांकि, आजम ने इस बयान में जयाप्रदा का नाम नहीं लिया था। लेकिन उनका इशारा जयाप्रदा की तरफ ही समझा जा रहा है।

If ugly had a face and name. #AzamKhan https://t.co/Si021a69em

— Koena Mitra (@koenamitra) April 14, 2019