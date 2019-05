Actress Jeannie Haddad: सोशल मीडिया पर अबॉर्शन के अधिकार को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इसके पीछे का कारण है कि अमेरिका के एक राज्य ने सभी स्थितियों पर लगभग अबॉर्शन पर रोक लगाने के बिल पर मुहर लगा दी है। नए कानून के तहत रेप संबंधी या फिर सगे-संबंधी द्वारा यौन हिंसा के शिकार होने पर भी अबॉर्शन नहीं कराया जा सकेगा। इन सब के बीच अमेरिका एक जानी-मानी एक्ट्रेस ने अबॉर्शन को लेकर एक ट्वीट किया है। एक्ट्रेस का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

बताते चलें कि अलाबामा की 35 सीटों वाली सीनेट में सिर्फ चार महिलाएं हैं। किसी भी महिला ने अबॉर्शन बैन के बिल का समर्थन नहीं किया। इस बात को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि महिलाओं से जुड़े इस मुद्दे पर पुरूष किस हक से कानून बना रहे हैं। अबॉर्शन बिल के समर्थकों को उम्मीद है कि कोर्ट में यह बिल खारिज हो जाएगा।

Erectile dysfunction is a part of God's plan to reduce abortions. We must criminalize the use of Viagra immediately to save us and legislate as much flaccidity as possible.

— Janie Haddad Tompkins (@janiehaddad) May 16, 2019