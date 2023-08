आलिया भट्ट को लिपस्टिक लगाने से मना करने पर ट्रोल हुए रणबीर कपूर,यूजर्स ने एक्टर को बताया कबीर सिंह

एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें वह बताती नजर आ रही हैं कि रणबीर कपूर को उनका लिपस्टिक लगाना पसंद नहीं है।

रणबीर कपूर-आलिया भट्ट। (Photos- Alia Bhatt/Insta)

