फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखना आसान नहीं होता। कई कलाकारों को अपनी प्रतिभा के साथ-साथ अपनी पहचान को भी नए सिरे से गढ़ना पड़ा। कुछ सितारों ने फिल्मों में आने से पहले अपना नाम बदला, तो कुछ ने अपने सरनेम को हटाकर एक अलग स्क्रीन पहचान बनाई। इसके पीछे वजह कभी इंडस्ट्री में अलग दिखने की कोशिश थी, तो कभी निजी पहचान को लेकर फैसले। आइए जानते हैं उन सितारों के बारे में जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए अपनी पहचान में बड़े बदलाव किए।

दिलीप कुमार- मोहम्मद यूसुफ खान से बने ट्रेजेडी किंग

हिंदी सिनेमा के महान अभिनेताओं में गिने जाने वाले दिलीप कुमार का जन्म नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। फिल्मों में आने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर दिलीप कुमार रख लिया। यह नाम उन्हें लेखक भगवती चरण वर्मा ने सुझाया था। उस दौर में फिल्म निर्माताओं को लगता था कि एक सरल और याद रहने वाला नाम दर्शकों से जल्दी जुड़ सकता है। दिलीप कुमार ने अपने अभिनय से भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयां दीं और उन्हें “ट्रेजेडी किंग” के नाम से पहचान मिली।

मधुबाला- मुमताज जहां से बनीं बॉलीवुड की अनमोल अदाकारा

बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में शामिल मधुबाला का असली नाम मुमताज जहां देहलवी था। बाल कलाकार के रूप में काम शुरू करने के बाद उनका नाम बदलकर मधुबाला रखा गया।

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उनकी खूबसूरती और अभिनय ने उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। फिल्म “मुगल-ए-आजम” में अनारकली का उनका किरदार आज भी अमर है।

अक्षय कुमार- राजीव भाटिया ने अपनाया नया नाम

बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार का असली नाम राजीव भाटिया है। फिल्मों में आने के बाद उन्होंने अपना नाम बदल लिया। अक्षय कुमार नाम से उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। मार्शल आर्ट्स से जुड़े अक्षय ने अपने करियर में एक्शन, कॉमेडी और सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्मों में काम करके लंबी पारी खेली।

रजनीकांत- शिवाजी राव गायकवाड़ से बने सुपरस्टार

साउथ सिनेमा के भगवान कहे जाने वाले रजनीकांत का असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। उन्होंने अभिनय की शुरुआत थिएटर से की और बाद में फिल्मों में आए। फिल्मों में आने के बाद उन्होंने रजनीकांत नाम अपनाया। अपने अनोखे अंदाज, संवाद अदायगी और स्क्रीन प्रेजेंस से उन्होंने दुनियाभर में करोड़ों प्रशंसक बनाए।

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श्रीदेवी- अम्मा यंगर अय्यपन से मिली नई पहचान

भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार मानी जाने वाली श्रीदेवी का जन्म नाम श्री अम्मा यंगर अय्यपन था। उन्होंने बचपन में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। श्रीदेवी नाम से उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई और कई दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया।

कियारा आडवाणी- आलिया से बनीं कियारा

कियारा आडवाणी का जन्म नाम आलिया आडवाणी है। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने अपना स्क्रीन नेम बदल लिया। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि इंडस्ट्री में पहले से ही आलिया भट्ट एक बड़ी स्टार थीं और दोनों नामों को लेकर भ्रम की संभावना थी। कियारा नाम के साथ उन्होंने “एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी”, “कबीर सिंह” और “शेरशाह” जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाई।

गोविंदा- गोविंद अरुण आहूजा से बने डांसिंग स्टार

गोविंदा का पूरा नाम गोविंद अरुण आहूजा है। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में वह गोविंदा नाम से ही लोकप्रिय हुए। छोटे और आसान नाम ने उनकी स्क्रीन पहचान को और मजबूत बनाया। अपने डांस, कॉमिक टाइमिंग और अभिनय के दम पर उन्होंने 90 के दशक में दर्शकों के बीच खास जगह बनाई।

सलमान खान- सरनेम को लेकर नहीं किया बदलाव, लेकिन नाम की पहचान बनी खास

सलमान खान का पूरा नाम अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान है। उन्होंने अपना नाम नहीं बदला, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में “सलमान खान” नाम ही उनकी ब्रांड पहचान बन गया। उनके नाम के साथ जुड़ी लोकप्रियता इतनी बड़ी है कि आज वह बॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली सितारों में गिने जाते हैं।

प्रियंका चोपड़ा- नाम नहीं बदला, लेकिन बनीं ग्लोबल पहचान

प्रियंका चोपड़ा ने अपना नाम नहीं बदला, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान को भारतीय फिल्मों से आगे बढ़ाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। हॉलीवुड में काम करने के बाद उन्होंने एक ग्लोबल स्टार के रूप में अपनी जगह बनाई।

जितेंद्र- रवि कपूर से बने “जंपिंग जैक”

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जितेंद्र का असली नाम रवि कपूर है। फिल्मों में आने के बाद उन्हें जितेंद्र नाम से पहचान मिली। सफेद कपड़ों और शानदार डांस स्टाइल की वजह से उन्हें “जंपिंग जैक” भी कहा गया।