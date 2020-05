अर्णब गोस्वामी का वीडियो शेयर कर बॉलीवुड एक्टर ने ली चुटकी, यूजर्स करने लगे ऐसे कमेंट

बॉलीवुड एक्टर जीशान अय्यूब सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वो अपने ट्वीट्स के जरिए सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में एक्टर ने वरिष्ठ पत्रकार अर्णब गोस्वामी का एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करके उनसे चुटकी लेते हुए लिखा, वह सभी लोग जो इनका मजाक उड़ाते हैं। हिम्मत है तो इससे ज़्यादा कुछ फनी करके दिखाओ। ये‘चीज़ ’सबसे जीत गयी ( इंसान ना बोल पाऊँगा)।’ जीशान अय्यूब के इस ट्वीट के बाद यूजर्स भी अर्णब गोस्वामी के इस वीडियो पर मजे लेते हुए एक से एक फनी कमेंट करते नजर आए।

All those who used to make fun of him……हिम्मत है तो इससे ज़्यादा कुछ funny करके दिखाओ!!

ये ‘चीज़’ सबसे जीत गयी( इंसान ना बोल पाऊँगा)!!! https://t.co/g1ibraPZoR

— Mohd. Zeeshan Ayyub (@Mdzeeshanayyub) May 29, 2020