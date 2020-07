फिल्म अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) फिलहाल कांग्रेस में हैं। फिर भी भाजपा में उनकी दिलचस्पी कम नहीं हुई है। ऐसा स्वाभाविक भी है। आखिर उन्होंने इस पार्टी के साथ तीन दशक गुज़ारे हैं। वो आए दिन बीजेपी को लेकर अपने ट्वीट्स के लिए सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पुराना वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, ‘ये सिर्फ ज्ञान देने के लिए मनोरंजन के लिये और हां हास्य के लिए है।’ दरअसल शत्रुघ्न ने जिस वीडियो को शेयर किया है उसमें, मोदी भाजपा के वरिष्ठ नेता व मार्गदर्शक लाल कृष्ण आडवाणी को अपना गुरु और भारत का भविष्य प्रधानमंत्री बताते नज़र आ रहे हैं।

Just for enlightenment entertainment, information & of course homour pic.twitter.com/u4c2GWqgMx

वहीं शत्रु द्वारा शेयर किये गए इस वीडियो पर लोग भी जमकर चुटकी लेते दिख रहे हैं। एक यूज़र ने लिखा, ‘ऐसे ही पूछना था शत्रुघ्न जी फिलहाल आप कौन सी पार्टी में है ?? या फिर किसी पार्टी के नहीं रहे ??’ वहीं एक अन्य यूज़र ने लिखा, ‘फेंकने के लिए दिमाग नहीं चाहिए और वह अभी भी जारी है।’ वहीं एक और यूज़र ने लिखा, ‘बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा जी आप इतने महान व्यक्ति हैं, महान कलाकार हैं फिर आपको क्या हो जाता है, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार देते हैं ऐसा कोई काम मत करो जिससे आप दूसरे व्यक्ति के सामने जाने में भी झिझकें। वहीं एक अन्य यूज़र ने तो शत्रुघ्न को ट्रोल करते हुए सोनाक्षी सिन्हा नाम भी बीच में घसीट लियाा, यूज़र ने लिखा, ‘पहले आपको रामायण की थोड़ी जानकारी अपनी बेटी को भी दे देनी चाहिए।’

Are you going to say something about this Sir?

मध्य प्रदेश में भाजपा तीन खेमो में बट गयी।

1.महाराज,

2.नाराज ,और

3.शिवराज

— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) July 7, 2020