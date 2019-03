Super Dancer Chapter 3, 02 March 2019 Episode Updates LIVE: सुशांत सिंह राजपूत ने शो के होस्ट रित्विक धनजानी को बताया अपना ‘दामाद’

View this post on Instagram

Bromance everybody! Did you know Sushant and Rithvik have worked together in a show 10 years ago? Watch their story on #SuperDancerChapter3 #GrandparentsSpecial, this Sat-Sun at 8 PM. @geeta_kapurofficial @anuragsbasu @rithvik_d @iamparitoshtripathi @theshilpashetty @Upratik2390 @sanamjohar @tusharshetty95 @Zindarobot @Nishantbhat86 @vivek_chachere @vabs_perfectentertainer @anu_iyengar @shivanipatel_official @aryan_patra @lotus_herbals @sarwangourav @saksham.entertainer @tejas_being_legend @jay_chauhan_jojo @rupsa_04 @pritamsd3 @ridesh_superdancer3 @avasthathapa @jayshreegogoiofficial @bhumipednekar @sushantsinghrajput