सुशांत सिंह राजपूत के निधन के 3 साल बाद नई शुरूआत करने जा रही हैं रिया चक्रवर्ती, बोलीं- आपको क्या लगा था मैं डर जाउंगी…

सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती लंबे समय से फिल्मों से दूर हैं। अब खबर आ रही है कि रिया जल्द ही ‘एमटीवी रोडीज’ के नए सीजन में नजर आने वाली हैं।

बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती (image: instagram)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram