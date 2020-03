कोरोना वायरस को लेकर जागरुकता फैलाने और इससे लड़ रहे योद्धाओं के लिए रविवार शाम देशभर में जनता कर्फ्यू लागू किया गया था। लेकिन जैसे ही घड़ी में पांच बजा लोग सड़कों पर उतर आए और भीड़ बनाकर थाली पीटते और नाचते गाते नजर आए। ऐसे दृश्य देश के कई हिस्सों में नजर आए। ऐसा ही कुछ मुंबई में भी देखने को मिला जिसका वीडियो ‘क्राइम पेट्रोल’ शो के होस्ट और एक्टर अनूप सोनी ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। एक्टर ने जनता कर्फ्यू के दिन सोशल डिस्टेंस बनाने का जिक्र करते हुए लिखा, ‘Social Distancing का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए हमारे देश के कुछ ज़िम्मेदार और देशभक्त नागरिक।’

अनूप सोनी की बात को आगे बढ़ाते हुए दबंग एक्टर सोनू सूद ने ट्वीट को शेयर किया और लोगों के रवैए पर गुस्सा जाहिर की है। सोनू सूद ने ट्वीट किया, ‘चलो अच्छा हुआ कोरोना भारत से भाग गया..। उनको जश्न मनाने का एक कारण मिल गया।’ सोनू सूद ने आगे तंज लहजे में इस बात की ओर इशारा किया कि कोरोना को तो डर यहां के लोगों की मानसिकता से हो गई। एक्टर ने लिखा, ‘यह देखने के बाद वायरस भी सोचता होगा, क्या होगा अगर में इनके मानसिक स्तर से प्रभावित हो जाऊं। इससे सही तो देश को ही छोड़ दूं। मेरा मतलब है… क्या इन लोगों का दिमाग ठिकाने पर है?’

सोनू सूद के इस ट्वीट पर यूजर्स ने काफी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। एक यूजर ने लिखा, इतनी भीड़ में एक भी नहीं जो इनको समझा सके। एक अन्य यूजर ने लिखा, इन्होंने तो पूरी जनता कर्फ्यू के मुद्दे को ही बेकार कर दिया। निराशा हुई। एक यूजर ने लिखा, ये कौन सा फेस्टिवल है भारत का। मैंने इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा…। गौरतलब है कि कोरोनावायरस (Coronavirus) से भारत में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, इससे संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर कुल 438 पहुंच गई है।

चलो अच्छा हुआ Corona left India… they have a reason to celebrate. After seeing this even the virus will think “what if I get affected by their intelligence levels?” Better to leave this country. I mean… do these people have their brains in place ? https://t.co/7fvjl1eshX

