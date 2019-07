Shekhar Suman Soft Drink, Insects Inside the Bottle Cap: चर्चित एक्टर शेखर सुमन के साथ एक अजीब घटना घटी है जिसका जिक्र उन्होंने अपने सोशल अकाउंट ट्विटर पर किया है। दरअसल शेखर सुमन ने ट्विटर पर कोल्डड्रिंक लिम्का की एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर के साथ शेखर ने लिखा है कि उनके कोल्डड्रिंक में बहुत सारे कीड़े मिले हैं। शेखर ने इसको लेकर एक के बाद एक ट्वीट किए। अपने पलहे ट्वीट में शेखर ने लोगों इस पेयपदार्थ को ना पीने की अपील करते हुए लिखा- लिम्का की एक बोतल खोली..ढक्कन के अंदर बोतल रिम पर कई सारे कीड़े मिले। लोगों को सलाह है कि लिम्का न पीएं या न खरीदें और इस मामले को तुरंत रिपोर्ट करें। कृपया इसे सार्वजनिक हित में रिट्वीट करें।

वहीं शेखर ने अपने दूसरे ट्वीट में कंपनी को इस मामले में माफी मांगने को कहा। शेखर ने लिखा- लिम्का की बोतल ढक्कन और रिम के अंदर कई सारे कीड़े मिले..ये शर्म की बात है..बोतल को संरक्षित किया है। निरीक्षण के लिए अपनी टीम भेजे और इसके लिए माफी मांगें।

Just opened a bottle of Limca ..full of insects inside the cap n the rim of the bottle.people are advised not to drink Limca or buy and report this matter immediately.plz retweet this in public interest #Beverage #foodsafety #foodndrugsadmin pic.twitter.com/3JbbVIoiGP

— Shekhar Suman (@shekharsuman7) July 18, 2019