सोशल मीडिया पर एक्टर शरद कपूर का एक वीडियो सामने आया जिसके बाद उनके बारे में कई तरह के दावे किए जाने लगे। अब उनकी दोस्त हेमा सिंह ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक्टर ने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मदद मांगने की अपील की है। हालांकि बाद में शरद कपूर ने आर्थिक तंगी की बात को कबूल किया और कहा कि उन्हें पैसों की नहीं बल्कि काम की जरूरत है।

शरद कपूर ने वीडियो में अपनी परेशानी बयां करते हुए कहा, ‘जब कोई बिना किसी वजह के आप पर आरोप लगाता है, तो जाहिर तौर पर आपको बहुत दुख होता है। मैं डिप्रेशन में चला गया था। मेरा न तो काम करने का मन करता था और न ही किसी से मिलने का।’

माना जा रहा है कि शरद कपूर का इशारा साल 2024 में उनके खिलाफ मुंबई पुलिस में दर्ज हुए यौन उत्पीड़न के मामले की तरफ था। उन पर एक 32 साल की अभिनेत्री और निर्माता ने कथित तौर पर गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया था।

शरद कपूर को पैसे नहीं काम चाहिए

एक्टर ने आगे कहा, ‘लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है। मैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से अपील करता हूं कि कृपया मेरी मदद करें। मैं जिस भी आर्थिक परेशानी से गुजर रहा हूं, उससे बाहर निकलना चाहता हूं और इसके लिए काम करना चाहता हूं।’

शरद ने यह भी बताया कि वह पिछले दो से तीन साल से लगभग पूरी तरह बिस्तर पर हैं। उन्होंने कहा कि उनके परिवार के लोग भी कभी-कभार ही फोन पर उनसे संपर्क करते हैं। ऐसे में उन्हें आर्थिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक मदद की भी सख्त जरूरत है।

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सीनियर एक्टर्स की तारीफ

अभिनेता ने अपने सीनियर कलाकारों के लिए सम्मान जताते हुए कहा, ‘मुझे असल में आर्थिक, नैतिक और मानसिक मदद की जरूरत है। मैं अपने सभी सीनियर एक्टर्स का बहुत बड़ा फैन हूं। मैं हमेशा उन्हें अपना हीरो मानता हूं।’

हाल ही में उनका एक वीडियो सामने आया था जिसमें वह एक एनजीओ में दिखाई दे रहे थे और उनके साथ उनके डॉग्स दिखाई दे रहे थे। उस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर उनको लेकर कई तरह की बातें होने लगीं। इसी कारण अब उन्होंने साफतौर पर ये वीडियो शेयर करते हुए सभी गलत दावों को खारिज कर दिया और इंडस्ट्री में लोगों से काम मांगा।

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साल 1994 में की थी शुरूआत

शरद कपूर ने 1994 में फिल्म ‘मेरा प्यारा भारत’ से अपने करियर की शुरुआत की। 1995 के टीवी शो ‘स्वाभिमान’ में ग्रोवर के किरदार से उन्हें पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने दस्तक, तमन्ना और जोश जैसी फिल्मों में काम कर अपनी अलग पहचान बनाई।