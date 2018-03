‘मुझसे फ्रेंडशिप करोगे’ फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले अभिनेता साकिब सलीम जल्द ही तापसी पन्नू के साथ ‘दिल जंगली’ में नजर आने वाले हैं। साकिब और तापसी पन्नू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, जिसमें वह पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कुछ बातें शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। साकिब और तापसी वीडियो में मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। साकिब का कहना है, ”फिल्म ‘दिल जंगली’ में उन्होंने तापसी से ज्यादा क्लीवेज दिखाया है”, वहीं तापसी वीडियो में कहती हुई नजर आ रही हैं, ”मैंने फिल्म में कुछ भी एक्सपोज नहीं किया है, सब कुछ इसी ने किया है।” फिल्म ‘दिल जंगली’ के प्रोड्यूसर जैकी भगनानी हैं। फिल्म 9 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जैकी भगनानी द्वारा निर्देशित फिल्म ‘वेलकम टू न्यूयॉर्क’ 23 फरवरी हो रिलीज हुई है। फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा और दिलजीत दोसांझ मुख्य भूमिका में हैं।

वीडियो को बॉलीवुड हंगामा डॉट कॉम ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। वीडियो में साकिब अपनी बॉडी को लेकर बात करते हुए कहते हैं, ”मैंने अपनी बॉडी बनाने में काफी मेहनत की है और जब फिल्म के डायरेक्टर कह देते हैं कि फिल्म में बॉडी दिखाने की जरूरत नहीं है तो बहुत दुख होता है।” साकिब हंसते हुए कहते हैं, ”मैं तो फिल्म के दौरान भी बस चलते-फिरते टी-शर्ट उठा देता हूं। लोगों को दिखना चाहिए कि मैंने बॉडी बनाने में काफी मेहनत की है। यह काम आसान नहीं होता है।”

साकिब वीडियो में तापसी के बारे में कहते हैं, ”तापसी से पहली बार एक इवेंट के दौरान मेरी मुलाकात हुई थी और हमारी दोस्ती टी-सीरीज के एक गाने की शूटिंग के दौरान हुई थी।” साकिब तापसी के बारे में कहते हैं, ”यह लड़की बहुत खाना खाती है, बस इसको देखकर लगता नहीं है। साकिब कहते हैं, “मैं तापसी को पिन्नी कहकर बुलाता हूं, क्योंकि पिन्नी के लड्डू होते हैं और यह इतनी मीठी है कि मैं इसे इसी नाम से बुलाता हूं।”

