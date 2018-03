साथ काम कर चुकी एक्ट्रेस की बीमारी की खबर सुनकर दुखी हुए सलमान, मदद के लिए भेजी टीम

अभिनेता सलमान खान अपनी साथी कलाकार पूजा ददवाल एक्ट्रेस की मदद के लिए आगे आए हैं। पूजा ददवाल टीबी से पीड़ित हैं और मुंबई में उनका ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा है। कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो आया था, जिसमें वह एक अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती दिख रही हैं। पूजा ददवाल सलमान खान के साथ फिल्म वीरगति में काम कर चुकी हैं। इससे पहले पूजा ने कहा था कि उन्हें 6 महीने पहले ही पता चला था कि वह टीबी जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा था कि वह सलमान खान से संपर्क की कोशिश में हैं, क्योंकि वह उनका वीडियो देख शायद उनकी मदद कर सकते हैं। Being Human नाम का एनजीओ चलाने वाले सलमान खान अब हकीकत में उनकी मदद के लिए सामने आए हैं। सलमान खान की टीम उनकी मदद करने के लिए जा रही है। पुणे में सलमान खान जब ‘Da-Bangg The Tour’ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो पत्रकारों ने उनसे पूजा के बारे में सवाल पूछा।

It is very sad to hear what happened to Pooja Dadwal but I know she will be ok: @BeingSalmanKhan #DaBanggTourPune #DabanggTourPuneWithZoom pic.twitter.com/sGwtFv7JCx

— Zoom TV (@ZoomTV) March 24, 2018