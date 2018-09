जब बीच बाजार उतर गया ऋषि कपूर का बुर्का, साथ में थी माधुरी दीक्षित

अभिनेता ऋषि कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। ऋषि कपूर अक्सर कई सामाजिक और अन्य अहम मुद्दों पर अपनी राय सोशल मीडिया पर रखते हैं। लेकिन इस बार अभिनेता ने किसी विषय पर अपना ओपिनियन नहीं दिया बल्कि ट्विटर पर एक पुराना वाकया शेयर किया है। उन्होंने अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को टैग करते हुए लिखा कि ‘धन्यवाद माधुरी। मुझे एक हास्यास्पद वाकया अब भी याद है।

उस वक्त हम दोनों हैदराबाद में फिल्म ‘याराना’ की शूटिंग कर रहे थे। हम दोनों पुणे स्टेशन पर बुर्का पहनकर घूम रहे थे और कोई भी हमें पहचान नहीं सका था। लेकिन तब ही अचानक मेरा बुर्का गिर गया और सभी लोग हमें देखने लगे।’ इसपर माधुरी दीक्षित ने भी अभिनेता ऋषि कपूर को रिप्लाई किया है। उन्होंने लिखा कि ‘उस दिन हम दोनों के साथ दिलचस्प एडवेंचर हुआ। अब जब मैं पीछे देखती हूं तो खुद को हंसने से नहीं रोक पाती।’

Thank you Madhuri. I am reminded of a hilarious incident-the two of us wore “burqas”(so nobody recognises us) headed to Hyderabad(shoot Yaarana) and my “burqa” fell off thereby all on a crowded Pune Station seeing us. Thereon the journey was hell. So much for being incognito lol https://t.co/KlQ5B0YwQs

