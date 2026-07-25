बॉलीवुड एक्टर रणवीर शौरी ने वर्तमान समय में चल रहे छात्र आंदोलन पर अपनी राय खुलकर रखी थी। छात्रों पर पुलिस द्वारा हुए लाठीचार्ज एक्शन पर उन्होंने सरकार को घेरा था, हालांकि वह अक्सर मोदी सरकार के पक्ष में बात करते नजर आते हैं।

अब उनका कहना है कि छात्रों की परेशानी पर राजनैतिक एजेंडा पूरा किया जा रहा है, लोग उनके दुख से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी का पक्ष लेते हुए कहा कि लोगों को पता होना चाहिए कि वो किससे पंगा ले रहे हैं।

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दिल्ली में चल रहे छात्र आंदोलन पर विपक्षी नेता राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं ने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो मैसेज जारी करते हुए समर्थन जताया था। जिन वीडियोज पर करीब 1 से 3 मिलियन करीब व्यूज देखे गए थे।

अब छात्रों को संबोधित करते हुए 23 जुलाई देर रात करीब 12 बजे पीएम मोदी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। जिस पर सिर्फ एक घंटे में मिलियन से लाइक्स आ चुके थे और अब उस वीडियो पर 339 मिलियन व्यूज पार हो चुके हैं।

More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U — Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026

इन्ही सब वीडियो का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए रणवीर शौरी ने एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा- ‘जेन जी और ‘जो-भी-हो’ वाले वे सभी लोग, जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म और कंटेंट क्रिएशन के जरिए भारत के छात्रों के दुख-दर्द से पैसा या शोहरत कमाना चाहते हैं, उन्हें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि वे किससे पंगा ले रहे हैं।’

All the genG and “whateverthefuck” peeps at the cusp of political activism and content creation looking to make money or stardom out of the pain of India’s students should take a note of who they’re FAFOing with. pic.twitter.com/L9xn8PTgTh — Ranvir Shorey (@RanvirShorey) July 24, 2026

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय काफी वायरल हो रहा है। बॉलीवुड से बड़े-बड़ें सेलेब्स का सपोर्ट इस छात्र आंदोलन को मिला है। सलमान खान से लेकर सोनाक्षी सिन्हा इस मुद्दे पर अपनी राय खुलकर रखते दिखाई दिए थे।

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रणवीर शौरी इस समय अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर काफी एक्टिव है और लगातार मोदी सरकार के पक्ष में यूजर्स की क्लास लगाते दिख रहे हैं। उनके कई ट्वीट इस समय सामने आ रहे हैं जिनमें उन्होंने सरकार के एक्शन को समझाते हुए कई लोगों को जवाब दिए हैं।

भले ही उन्होंने पुलिस के लाठीचार्ज को गलत बताया था लेकिन उनका मानना ये भी है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना गलत है, क्योंकि कोई मंत्री डायरेक्ट रूप से किसी भी पेपर लीक में शामिल नही होता है।