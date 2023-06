RRR एक्टर रामचरण के घर गूंजी किलकारी, पत्नी उपासना ने बेटी को दिया जन्म

Ram Charan- Upasana: राम चरण के घर बेटी का जन्म हुआ है। 20 जून को उनकी पत्नी ने बेबी गर्ल को जन्म दिया है।

राम चरण के घर गूंजी किलकारी (फोटो-इंस्टाग्राम alwaysramcharan)

