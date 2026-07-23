बॉलीवुड में कई सितारे ऐसे रहे हैं, जिन्होंने पर्दे पर लोगों को खूब हंसाया, लेकिन निजी जिंदगी में गहरे संघर्षों का सामना किया। ऐसे ही कलाकार थे दिग्गज कॉमेडियन राजिंदरनाथ, जिन्होंने अपने दौर में कॉमिक टाइमिंग से अलग पहचान बनाई। हालांकि, एक गलत फैसला उनकी जिंदगी पर इतना भारी पड़ा कि वे कर्ज के बोझ तले दब गए और आर्थिक संकट से जूझने लगे।

राजिंदरनाथ का फिल्मी दुनिया से गहरा नाता था। वे अभिनेता प्रेमनाथ के छोटे भाई थे और इसी रिश्ते से राज कपूर के परिवार से भी जुड़े थे। 1960 और 70 के दशक में, जब महमूद कॉमेडी के सबसे बड़े सितारे माने जाते थे, उसी दौर में राजिंदरनाथ ने भी अपनी अलग जगह बनाई। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी बेहतरीन कॉमिक एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता।

एक हादसे ने बदल दी जिंदगी

करियर अच्छे दौर में था, लेकिन साल 1969 में एक गंभीर सड़क हादसे ने सब कुछ बदल दिया। दुर्घटना में घायल होने के बाद उन्हें लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ा। इलाज का खर्च लगातार बढ़ता गया और दूसरी ओर फिल्मों के ऑफर भी लगभग बंद हो गए। इससे उनकी आर्थिक स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई।

एक्टिंग छोड़ निर्माता बनने का फैसला

स्वस्थ होने के बाद राजिंदरनाथ ने अभिनय के साथ-साथ फिल्म निर्माण में किस्मत आजमाने का फैसला किया। इसी सोच के साथ उन्होंने 1974 में ‘द गेट क्रैशर’ नाम की फिल्म शुरू की। फिल्म में उन्होंने अपने भांजे और राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर को हीरो बनाया, जबकि नीतू सिंह को लीड एक्ट्रेस के तौर पर साइन किया। लेकिन निर्माता बनने का उनका फैसला सफल नहीं रहा।

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अनुभव की कमी पड़ी भारी

एक इंटरव्यू में राजिंदरनाथ ने स्वीकार किया था कि उन्हें फिल्म निर्माण की बारीकियों का कोई अनुभव नहीं था। वे लोगों पर आसानी से भरोसा कर लेते थे। जो जितने पैसे मांगता, वे दे देते। नतीजा यह हुआ कि फिल्म की शूटिंग शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद प्रोजेक्ट ठप पड़ गया और उन पर भारी कर्ज चढ़ गया।

कर्ज चुकाने के लिए करना पड़ा हर तरह का काम

फिल्म के लिए उन्होंने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई डिस्ट्रीब्यूटर्स से उधार लिया था। बाद में कर्ज चुकाने के दौरान उन्हें भारी ब्याज भी देना पड़ा। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि लोगों को उनकी खराब आर्थिक स्थिति का पता होने के बावजूद किसी ने राहत नहीं दी और हर पैसा ब्याज सहित वसूला।

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कर्ज से निकलने के लिए राजिंदरनाथ ने फिल्मों में मिलने वाले लगभग हर तरह के रोल स्वीकार किए। छोटे-बड़े, अच्छे-बुरे किरदारों में उन्होंने काम किया, ताकि धीरे-धीरे पूरा कर्ज चुका सकें।

दोस्तों ने याद किया उनका सीधापन

दिवंगत अभिनेता और कॉमेडियन बीरबल, जो राजिंदरनाथ के करीबी मित्र थे, ने एक इंटरव्यू में कहा था कि राजिंदरनाथ बेहद ईमानदार और सरल इंसान थे। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में कई लोगों ने उनके इसी स्वभाव का फायदा उठाया। बीरबल के मुताबिक, तमाम मुश्किलों के बावजूद राजिंदरनाथ ने किसी का पैसा नहीं मारा और अपनी हर देनदारी पूरी ईमानदारी से चुकाई।

आखिरी दिनों में हो गए थे अकेले

राजिंदरनाथ को अपने बड़े भाइयों प्रेमनाथ और नरेंद्रनाथ के निधन का गहरा सदमा लगा था। करीबी लोगों के अनुसार, इसके बाद वे खुद को काफी अकेला महसूस करने लगे थे। उनके परिवार में एक बेटा और एक बेटी हैं। उनका बेटा विदेश की एक एयरलाइन कंपनी में कार्यरत है।