Radha Ravi On Nayanthara: मशहूर तमिल एक्टर राधा रवि को अभिनेत्री नयनतारा के बारे में विवादित बयान देना भारी पड़ गया है। जहां लोग उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ डीएमके ने भी उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब राधा रवि ने महिलाओं के बारे में ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया हो। इससे पहले भी वह ऐसे ही बयान देते रहे हैं। कथित तौर पर उनका एक ऐसा ही पुराना बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बयान को शेयर किया है स्वराज्यमग के सीईओ प्रसन्ना विश्वनाथन ने। बकौल प्रसन्ना विश्वनाथन एक बार राधा रवि ने बयान दिया था कि, ‘अगर मुझे सिर्फ हिंदी आती तो मुझे ऐश्वर्या के साथ रेप सीन करने का मौका मिल सकता था। लेकिन दुर्भाग्यवश मैं हिंदी नहीं सीख पाया।’

Not kidding. To a wild cheers from crazed Tamil movie audience, he once said “If only I knew Hindi I would have got a chance to do a rape scene with Aishwariya Rai. Unfortunately don’t know Hindi as I was duped by the ideology who told us not to learn it but their kids learnt it” https://t.co/O1yKsvYLRL

आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले राधा रवि ने अपनी आने वाली फिल्म कोलाईयुथिर कालम ट्रेलर लॉन्च पर महिलाओं से सम्बंधित आपत्तिजनक बयान दिया था। राधा रवि ने कहा- ‘नयनतारा एक भूत के तौर पर काम करती है और फिर वह सीता के तौर पर भी भूमिका निभाती है। पहले लोग सीता की भूमिका देने के लिए केवी विजया जैसे लोगों का चुनाव करते थे लेकिन अब किसी को भी सीता जैसी देवी बनने के लिए ले लिया जाता है। उन्हें ऐसे लोगों को लेना चाहिए जिन को देखते ही आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा का भाव जागे उनको नहीं जो लोगों के साथ सोती फिरती हो।’

नयनतारा पर दिया यही बयान राधा रवि को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक में उनको लताड़ पड़ रही है। एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने भी एक्टर की क्लास लगाई है। तापसी ने ट्वीट करते हुए लिखा ,’यह बहुत ही अभद्र है। इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यह होता कौन है यह पूछने वाला कि इसे फिल्म में कैसे लिया गया और क्या वह चरित्र का प्रमाण पत्र बांटने वाले संगठन का अध्यक्ष है। यह बयान एक सशक्त अभिनेत्री के विरुद्ध आया है मैं यह समझ सकती हूं कि वह अन्य लोगों के बारे में क्या कहता होगा।’

This is disgusting beyond words. Who asked him about casting pre requisites and is he the president of character certificate association? This comes for one of the strongest actresses of the industry,I can only wonder what he might have to say about others https://t.co/tFjTZ04gRB

— taapsee pannu (@taapsee) March 24, 2019