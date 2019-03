ट्विटर पर पीएम नरेन्द्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक वीडियो बॉलीवुड एक्टर आर माधवन को पसंद नहीं आया है और उन्होंने उस पर आपत्ति जताई है। दरअसल वीडियो में पीएम मोदी को शी जिनपिंग के साथ बात करते हुआ दिखाया जा रहा है। लेकिन वीडियो को एडिट कर टेक्स्ट जोड़ा गया है पीएम मोदी का मजाक उड़ाया जा रहा है। बता दें कि वीडियो को कांग्रेस ने पोस्ट किया है।

क्या है वीडियो: बता दें कि वीडियो पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात का है। जिसमें टेक्स्ट बॉक्स बनाकर बातचीत को दिखाया गया है। 55 सेकेंड के वीडियो में पीएम मोदी सबसे पहले नर्वस नजर आ रहे हैं और कहते है कि उम्मीद है मुझे शी जिनपिंग पसंद करे। इसके बाद पीएम मोदी शी जिनपिंग से मिलकर कहते हैं कि मैं आपका फैन हूं। इसपर शी जिनपिंग कहते हैं कि मैं यह बात नहीं कह सकता हूं। बाद में पीएम मोदी शी जिनपिंग से कहते हैं कि आपका स्टेच्यू यहां बनाना चाहिए। इस पर शी जिनपिंग कहते हैं अच्छी कोशिश है लेकिन मैं डोकलाम नहीं दूंगा। इसके बाद पीएम कहते हैं कि अदृश्य भक्तों के लिए मुस्कुरा दीजिए। वहीं शी जिनपिंग के कुछ लिखने पर पीएम कहते हैं कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है। इस पर शी जिनपिंग कहते हैं कि अब क्या चाहिए तो पीएम मोदी कहते हैं कि मसूद अजहर के ब्लैक लिस्ट कर दो। लेकिन शी जिनपिंग उसके लिए भी मना कर देते हैं। पीएम मोदी हार नहीं मानते और कहते हैं कि शिओमी फोन पर डिस्काउंट मिलेगा। इस पर शी जिनपिंग कहते हैं कि क्या तुम सच में नरेन्द्र मोदी हो तो मोदी कहते हैं कि कोई बात नहीं बस अपनी दोस्ती बनी रहे।

This is in such bad taste.What ever the political rivalry -Shri Modi Ji is the Prime Minister of this country and you are demeaning this nation in front of China in this video with such crass attempt at humor.NOT expected from this Twitter handle .@narendramodi @RahulGandhi https://t.co/KJiPyZI7lt

— Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) March 15, 2019