अभिनेत्री प्रीति सप्रू ने एक किस्सा शेयर करते हुए कहा है कि एक निर्देशक को खाना परोसने से इनकार करने के बाद मुझे लीड रोल से हटाकर कैमियो में शिफ्ट कर दिया गया। मेरा रोल काट दिया गया और मुझे पागल कहा गया। प्रीति सप्रू ने ‘अवतार’, ‘जागीर’ और ‘लावारिस’ के सेट पर अपने अनुभवों के बारे में बताया कि कैसे फिल्म निर्माताओं के साथ असहमति के कारण उनके किरदारों में बदलाव कर दिए गए थे।

प्रीति सप्रू ने आगे बताया कि कैसे ‘बॉलीवुड ठिकाना’ के साथ बातचीत में बताया कि कैसे अपमानित महसूस होने के बाद वे सेट से बाहर आ गई थीं। उन्होंने आगे बताया कि अपनी जिंदगी के मुश्किल समय में प्रकाश मेहरा ने उन्हें “पागल” कहा था जिसका उन्होंने कड़ा विरोध किया था।

प्रीति सप्रू ने ‘अवतार’ के सेट का किस्सा याद किया

1983 की फिल्म ‘अवतार’ में राजेश खन्ना और शबाना आज़मी मुख्य भूमिकाओं में थे, इस सेट को याद को याद करते हुए प्रीति ने बताया कि उन्हें तब बहुत बुरा लगा जब कोरियोग्राफर ने मुख्य कलाकारों को उनके नामों से बुलाया लेकिन उन्हें और सचिन पिलगांवकर को सिर्फ “लड़का और लड़की” कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा जैसे उनके साथ किसी जूनियर आर्टिस्ट जैसा बर्ताव किया जा रहा है इसलिए वे सेट से बाहर आ गईं।

प्रीति सप्रू ने कहा कि’अवतार’ की शूटिंग के दौरान एक गाना फिल्माया जा रहा था, जिसके कोरियोग्राफर सुरेश मास्टर जी थे। शूटिंग के समय उन्होंने काकाजी (राजेश खन्ना) और शबाना जी को उनके नामों से बुलाया लेकिन सचिन और मुझे हमारे नामों से ना बुलाकर ‘उस लड़के और लड़की को बुलाओ’ कहा। मुझे लगा कि क्या हम जूनियर आर्टिस्ट हैं? मैं सेट से बाहर आ गई और वहां से चली गई।”

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असल में ‘अवतार’ में प्रीति ने रमेश की पत्नी ‘शोभा’ का किरदार निभाया था। मोहन कुमार द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक बुजुर्ग जोड़े की कहानी थी जिन्होंने अपने परिवार के लिए सालों तक कई कुर्बानियां दीं लेकिन बाद में उन्हें अपने ही बेटों की उपेक्षा का सामना करना पड़ा।

प्रीति सप्रू ने कहा- ‘जागीर’ फिल्म में उनका रोल छोटा कर दिया गया

प्रीति ने 1984 की फिल्म ‘जागीर’ के सेट पर हुए एक बुरे अनुभव को भी याद किया। इस फिल्म के डायरेक्टर प्रमोद चक्रवर्ती थे। उन्होंने बताया कि शूटिंग के दूसरे दिन जब पूरी यूनिट को एक्टर डैनी डेन्जोंगपा के जन्मदिन की पार्टी में बुलाया गया था, तो वह भी वहां गई थीं। उन्होंने बताया कि प्रमोद चक्रवर्ती काम खत्म होने के बाद वहां पहुंचे और उनसे खाना परोसने के लिए कहा। “मैं डैनी जी के जन्मदिन की पार्टी में गई थी। यह शूटिंग का दूसरा ही दिन था और पूरी यूनिट को वहां बुलाया गया था। मुझे याद है कि प्रमोद चक्रवर्ती जी काम खत्म होने के बाद, काफी थके हुए और देर से वहां पहुंचे थे। उनकी एक आदत थी जैसा कि कुछ बड़े फिल्ममेकर्स की होती है, वे चाहते थे कि एक्टर्स उनकी चापलूसी करें।”

“वहां पहुंचते ही उन्होंने कहा, ‘प्रीति, जरा मुझे खाना परोस दो।’ मुझे हैरानी हुई कि वह मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं तो फिल्म में एक एक्टर थी फिर मैं उन्हें खाना क्यों परोसूं? डैनी जी के सेक्रेटरी मदन जी ने मुझसे कहा, ‘प्रीति, बस खाना परोस दो, इससे क्या फर्क पड़ता है?’ लेकिन मैंने मना कर दिया।”

प्रीति ने आगे बताया, “अगले दिन उनका रोल काफी कम कर दिया गया और उन्हें दिग्गज अभिनेता अमरीश पुरी के पीछे खड़ा कर दिया गया। प्रीति ने बताया कि उन्होंने इस बदलाव को लेकर फिल्म निर्माता से बात की क्योंकि स्क्रिप्ट सुनाते समय उन्हें जो रोल बताया गया था, वह उस काम से बिल्कुल अलग था जो उनसे अब करवाया जा रहा था। अगले दिन उन्होंने मुझे अमरीश पुरी जी के पीछे खड़ा कर दिया। मैंने उनसे कहा, ‘सर, आपने मुझे जो रोल बताया था और जो अभी मुझसे जो करवाया जा रहा है वह बिल्कुल अलग है।’ मैंने उनसे कहा कि मेरा नाम ‘गेस्ट अपीयरेंस’ में डाल दें क्योंकि मैं पहले ही एक दिन की शूटिंग पूरी कर चुकी थी।”

हालांकि “उन्होंने मुझसे कहा, ‘मेरे पास ज़ीनत अमान हैं, मैं तुम्हारा नाम नहीं दूंगा।’ उन्होंने यह भी कहा कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में टिक नहीं पाऊंगी।” बता दें कि ‘जागीर’ फिल्म में धर्मेंद्र, ज़ीनत अमान, डैनी डेन्जोंगपा और अमरीश पुरी समेत कई अन्य कलाकार शामिल थे।

प्रीति सप्रू ने प्रकाश मेहरा के साथ हुए टकराव के बारे में बताया

प्रीति ने 1981 की फिल्म ‘लावारिस’ में काम करने के अपने अनुभव के बारे में भी बात की। इस फिल्म के निर्देशक प्रकाश मेहरा थे और इसमें अमिताभ बच्चन और ज़ीनत अमान ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग के लिए कश्मीर जाने से कुछ 40 दिन पहले ही उनके पिता का निधन हो गया था और शूटिंग के दौरान वह काफी दुखी थीं।

प्रीति सप्रू ने कहा “मैंने अपने पिता को खो दिया था और उनके निधन को अभी 40 दिन भी नहीं हुए थे। मैं कश्मीर में ‘लावारिस’ की शूटिंग कर रही थी। मेरी हालत ऐसी थी कि हर शॉट के बाद मैं जाकर एक तरफ अकेले खड़ी हो जाती थी। उस समय प्रकाश मेहरा जी एक बहुत बड़े फिल्म निर्माता थे। उन्होंने सुरेश ओबेरॉय से पूछा कि क्या मैं थोड़ी पागल हो गई हूं, क्योंकि सप्रू साहब की बेटी हर शॉट के बाद जाकर अकेले खड़ी हो जाती थी।” प्रीति ने बताया कि बाद में सुरेश ओबेरॉय ने उन्हें बताया कि प्रकाश मेहरा ने क्या कहा था। जब उनकी मुलाकात प्रकाश मेहरा से हुई, तो उन्होंने सीधे उनसे इस बारे में बात की।

“मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था… जब मैंने प्रकाश मेहरा जी को देखा तो उनसे पूछा, ‘क्या आपने कहा था कि मैं पागल हूं?’ उन्होंने जवाब दिया कि यह तो बस एक राय है। मैंने उनसे कहा, ‘दूसरों की राय मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती।'”

प्रीति ने माना कि प्रकाश मेहरा जैसे बड़े फिल्म निर्माता को सीधे चुनौती देना कोई आम बात नहीं थी, खासकर तब जब कोई इंडस्ट्री में नया हो। उन्होंने आगे कहा कि हो सकता है कि पिता के निधन के कारण उस समय उनकी मानसिक स्थिति पर असर पड़ा हो लेकिन उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने सेट पर ऐसा कुछ किया था जिसके लिए उन्हें ‘पागल’ कहा जाए।

अभिनेत्री ने कहता हैं “आज के समय में इंडस्ट्री में कोई नया शख्स प्रकाश मेहरा जी जैसे बड़े फिल्म निर्माता से इस तरह बात नहीं करेगा। मैंने ऐसा किया शायद इसलिए क्योंकि पिता के निधन के बाद मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। उनके असिस्टेंट मेरे पास आए और मुझसे कहा कि मैं उनसे माफी मांग लूं, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि उन्हें मुझे पागल कहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मैंने सेट पर कुछ भी गलत नहीं किया था। मैंने माफी नहीं मांगी।” प्रीति ने आगे बताया कि ‘लावारिस’ फिल्म में उन्हें शुरू में जो रोल ऑफर किया गया था, वह उस रोल से अलग था जो उन्होंने आखिर में निभाया। उनका कहना है कि फिल्म बनने के दौरान इस रोल को बदल दिया गया था।

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कौन हैं प्रीति सप्रू?

प्रीति सप्रू एक अभिनेत्री और फिल्म निर्माता हैं जो मुख्य रूप से पंजाबी सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। इसके अलावा उन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। वह दिग्गज अभिनेता डी.के. सप्रू की बेटी हैं और अभिनेता तेज सप्रू और पटकथा लेखिका रीमा राकेश नाथ की बहन हैं। उन्होंने ‘लावारिस’ (1981) और ‘अवतार’ (1983) जैसी हिंदी फिल्मों में काम किया। बाद में ‘निमो’ और ‘कुर्बानी जट्ट दी’ जैसी फिल्मों के जरिए वह पंजाबी सिनेमा का एक जाना-माना चेहरा बन गईं। इसके अलावा उन्होंने एक लेखिका और निर्देशक के रूप में भी काम किया है।