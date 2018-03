फिल्म रईस में शाहरुख खान संग काम कर चुके एक्टर नरेंद्र झा का दिल का दौरा पड़ने से निधन!

बॉलीवुड एक्टर नरेंद्र झा का बुधवार सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 55 वर्षीय नरेंद्र ने मोहेन जोदारो, रईस और काबिल जैसी फिल्मों में अहम भूमिकाएं निभाई थीं। बॉम्बे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र अपने वाडा वाले फॉर्म हाउस पर थे जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा। यह तीसरी बार था जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा और इस बार वह बच नहीं सके। मधुबनी, बिहार के नरेंद्र कई टीवी धारावाहिकों और फिल्मों में काम किया था। झा वर्तमान में संग्राम सिंह नाम की एक फिल्म में काम कर रहे थे जिसका रिलीज होना अभी बाकी है।

बाहुबली स्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म ‘साहो’ में नजर आएंगे। मंदिरा बेदी के शो ‘शांति’ के साथ नरेंद्र ने छोटे पर्दे के अपने सफर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग और टीवी ऐड्स में काम करना शुरू किया। नरेंद्र ने विशाल भारद्वाजा की शाहिद कपूर स्टारर फिल्म हैदर में डॉ. हीलाल मीर की भूमिका निभाई थी। उनकी मौत की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों ने शोक संदेश लिखना शुरू कर दिए। CINTAA ने भी नरेंद्र झा की मौत पर शोक संदेश सोशल मीडिया पर शेयर किया। एक्टर सोनू सूद ने लिखा- यह बहुत दुख की खबर है। वह एक बहुत प्यारे इंसान थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।

बता दें कि जिस वक्त नरेंद्र झा की मौत हुई उस वक्त वह अपनी पत्नी पंकजा ठाकुर के साथ थे। उनका इलाज मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में चल रहा था। नरेंद्र की पत्नी पंकजा सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन की पूर्व सीईओ हैं। उन्होंने 4 महीने की छुट्टी ली थी ताकि वह लगातार अपने पति के साथ रह सकें। नरेंद्र और पंकजा की शादी साल 2015 में नासिक में शादी हुई थी। नरेंद्र जल्द ही रिलीज होने जा रही फिल्म रेस-3 में काम कर रहे थे लेकिन क्या वह अब इस फिल्म में नजर आएंगे या नहीं यह देखना होगा। क्योंकि इस बात के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है कि क्या वह अपना रोल पूरा कर चुके थे या नहीं।

Actor Narendra Jha passes away at the age of 55, after a cardiac arrest, early this morning. pic.twitter.com/FdDuTLSTJa

Awww. That’s so sad. He was a lovely human being. May his soul rest in peace

