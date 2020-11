View this post on Instagram

मुकेश खन्ना नारियों के ख़िलाफ़ है ये गम्भीर आरोप मुझ पर लगाने की काफ़ी लोगों ने हिमाक़त की।मैंने अपना पक्ष रखने और सत्य को सामने लाने के लिए अपने सोशल अकाउंट्स पर पोस्ट्स किए।आप सभी ने मेरा समर्थन किया।उसका तहे दिल से शुक्रिया।यही बात मैंने कैमरे के सामने आकर अपने यू टूब चैनल के एक विडीओ में कही।आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आपको बात और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि शरारती तत्व जब शरारत पर उतर आते हैं तो किस हद तक जा सकते हैं। ख़ुद देख लीजिए।