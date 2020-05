बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) उर्फ केआरके सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। केआरके आए दिन कोई न कोई ट्वीट या पोस्ट शेयर करके सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में केआरके ने वरिष्ठ पत्रकार सुधरी चौधरी पर तंज कसते हुए ट्विटर पर उनका एक वीडियो शेयर किया। जिसमें पहले सुधीर चौधरी तबलीगी ज़मात के 24 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की जानकारी देते दिख रहे हैं। वहीं अगले ही पल वो ज़ी न्यूज की टीम के 29 सदस्यों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की बात कह रहे हैं। इस क्लिप के साथ केआरके ने ट्विटर पर लिखा, ‘सुधीर चौधरी बहुत ईमानदार शख्स हैं…।’

Sudhir chaudhry is very honest person. Watch it. pic.twitter.com/6FmpnFa9t1

— KRK (@kamaalrkhan) May 19, 2020