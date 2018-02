श्रीदेवी के निधन पर कमल हासन बोले- ‘सदमा’ की लोरियां मुझे डरा रही हैं

बॉलीवुड की मशहूर हस्ती श्रीदेवी के निधन से बॉलीवुड जगत शोक में डूबा हुआ है। श्रीदेवी के निधन पर बॉलीवुड स्टार्स से लेकर राजनीति जगत भी हैरान हैं। बॉलीवुड के सितारे सोशल मीडिया पर दुख जाहिर कर रहे हैं। एक्टर कमल हसन ने श्रीदेवी के साथ हुई आखिरी मुलाकात को ‘हैप्पी मूमेंट’ बताया है। फिल्म ‘सदमा’ और ‘आखिरी संग्राम’ जैसी फिल्मों में श्रीदेवी के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले एक्टर कमल हसन ने ट्वीट कर श्रीदेवी से हुई आखिरी मुलाकात की यादें साझा कीं हैं। फिल्म ‘सदमा’ में श्रीदेवी और कमल हसन मुख्य किरदार अदा करते हुए नजर आ चुके हैं। श्रीदेवी और कमल हसन की यह फिल्म 90 के दशक की एक चर्चित फिल्म रह चुकी है।

कमल हसन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा, ”मैं श्रीदेवी की जिंदगी का एक चश्मदीद गवाह रहा हूं। कि किस तरह से एक यंग लड़की एक महान महिला बन गई। वह अपने स्टारडॉम की असली हकदार थी। आखिरी बार मुलाकात के साथ ही मेरे मन में उनसे जुड़ी कई बातें आ रही हैं। फिल्म ‘सदमा’ की लोरियां अब मुझे डरा रही हैं। हम उन्हें बहुत याद करेंगे।”

Have witnessed Sridevi’s life from an adolescent teenager to the magnificeint lady she became. Her stardom was well deserved. Many happy moments with her flash through my mind including the last time I met her. Sadma’s lullaby haunts me now. We’ll miss her

— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) February 25, 2018