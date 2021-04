कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते कहर के बीच देश में ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ती जा रही है। वहीं, भारत में कोरोना के कारण बिगड़ते हालातों को देखते हुए ब्रिटेन, जर्मनी, सिंगापुर, यूएई जैसे कई देश मदद के लिए आगे आए हैं। सऊदी अरब (Saudi Arabia) से भी भारत को 80 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। इस बात को लेकर बॉलीवुड एक्टर कमाल राशिद खान (Kamaal Rashid Khan) ने पत्रकार व टीवी न्यूज एंकर रुबिका लियाकत पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अब वह इसे ऑक्सीजन जिहाद कहेंगी।

कमाल राशिद खान का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अपने ट्वीट में उन्होंने टीवी न्यूज एंकर रुबिका लियाकत पर निशाना साधते हुए लिखा, “सऊदी अरब ने कोरोना से प्रभावित भारत को मदद के लिए करीब 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजा है। अब रुबिका लियाकत जैसे न्यूज एंकर प्राइम टाइम पर इसे ऑक्सीजन जिहाद भी कह सकते हैं।”

यूएई को लेकर कमाल राशिद खान ने एक और ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा, “नए नियमों के हिसाब से यूएई वहां जाने वाले लोगों को भी वैक्सीन दे रहा है। सलाम है यूएई को।” बता दें कि केआरके के इन ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया यूजर भी खूब कमेंट कर रहे हैं।

Saudi Arabia has sent 80 metric ton oxygen to India to help Corona affected people. News anchors like @RubikaLiyaquat Ji might call it oxygen jihad on prime time.

— KRK (@kamaalrkhan) April 27, 2021