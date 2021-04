कोरोना वायरस (Coronavirus) का कहर देश में दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। कहीं अस्पतालों में ऑक्सीजन की समस्या हो रही है तो कहीं बेड की परेशानी सामने आ रही है। इन सभी मामलों को लेकर केंद्र सरकार आम जनता के साथ-साथ बॉलीवुड कलाकारों के निशाने पर भी आ गई है। वहीं, हाल ही में बॉलीवुड एक्टर कमाल राशिद खान (KRK) ने भी पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को उनके एक पुराने ट्वीट को लेकर ताना मारा है। पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर किया गया केआरके का यह ट्वीट खूब वायरल भी हो रहा है।

दरअसल, 29 अप्रैल साल 2014 को पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने तत्कालीन सरकार पर तंज कसते हुए कहा था, “भारत को एक मजबूत सरकार की आवश्यकता है। मोदी कोई मायने नहीं रखता है। मैं वापस जा सकता हूं और एक चाय की दुकान शुरू कर सकता हूं। लेकिन राष्ट्र और संघर्ष नहीं कर सकता है।”

कमाल आर खान ने पीएम नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, “सरजी, वाकई में कमाल का सुझाव है ये। सर आपको बिल्कुल यही करना चाहिए। यही वक्त है इसपर अमल करने का सर।”

Sir Ji @PMOIndia @narendramodi brilliant Idea. You must do it sir. Yahi Waqt hai Amal Karne Ka Sir! https://t.co/rfFNY8drsC

