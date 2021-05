उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा है। जहां एक तरफ चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है तो वहीं भाजपा को 3050 सीटों में से केवल 543 सीटों पर ही जीत हासिल हुई है। वहीं, पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी भारतीय जनता पार्टी को केवल 20 प्रतिशत सीटें ही हासिल हुई हैं। इस मामले को लेकर बॉलीवुड के मशहूर एक्टर कमाल राशिद खान ने भी ट्वीट किया है और जमकर भाजपा पर निशाना साधा है।

कमाल राशिद खान ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में भाजपा को लगे झटके पर ट्वीट करते हुए लिखा कि उनका सूपड़ा साफ हो गया। यह बात भी तय हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके भक्त अब ‘फूट डालो और राज करो’ नहीं कर पाएंगे।

कमाल राशिद खान ने भारतीय जनता पार्टी पर ट्वीट करते हुए लिखा, “यूपी के पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। क्या यह मुस्लिम वोटों की वजह से हुआ है? भक्त और बीजेपी अब फूट डालकर शासन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। दीया बुझने से पहले भभकता है, बस बीजेपी की बौखलाहत भी वही आखिरी भभक है।”

UP Ke Panchayat election main BJP Ka Soopda Saaf Ho Gaya! Kaya Muslim Votes Ki Wajah Se Ho Gaya? Bhakts and BJP won’t be able to divide and rule ppl anymore. Diya Bujhne Se Pahle Bhabhakta Hai, Bas BJP ki Baukhlahat Bhi Wahi Aakhri Bhabhak hai.

— KRK (@kamaalrkhan) May 5, 2021